ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿ (CBSE) 10 ನೇ ತರಗತಿಯ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ 2026 (ಸೆಷನ್ 1) ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಲಾಗಿನ್ ರುಜುವಾತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಾದ cbse.gov.in ಮತ್ತು results.cbse.nic.in ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ CBSE 10 ನೇ ತರಗತಿಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. 2026 ರ CBSE 10 ನೇ ತರಗತಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ 17 ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ 11 ರ ನಡುವೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 25 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು.
CBSE 10 ನೇ ತರಗತಿ ಫಲಿತಾಂಶ 2026 ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು:
CBSE 10 ನೇ ತರಗತಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು cbseresults.nic.in ಮತ್ತು cbse.gov.in ನಂತಹ ಅಧಿಕೃತ ಪೋರ್ಟಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣಗಳಿಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
CBSE 10 ನೇ ತರಗತಿ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಧಿಕೃತ CBSE ಫಲಿತಾಂಶ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, 10 ನೇ ತರಗತಿಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಅವರ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ಶಾಲಾ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶ ಕಾರ್ಡ್ ಐಡಿಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ತಮ್ಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಫಲಿತಾಂಶವು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದ ಉಲ್ಲೇಖಕ್ಕಾಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಿಂಟ್ ತೆಗೆದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
CBSE 10 ನೇ ತರಗತಿ ಫಲಿತಾಂಶ 2026: ಲಾಗಿನ್ ರುಜುವಾತುಗಳು:
ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ಶಾಲಾ ಸಂಖ್ಯೆ, ಪ್ರವೇಶ ಕಾರ್ಡ್ ಐಡಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ವಿವರಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರವೇಶ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಸುಗಮ ಫಲಿತಾಂಶ-ಪರಿಶೀಲನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಡಿಜಿಲಾಕರ್, ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಮತ್ತು ಉಮಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಫಲಿತಾಂಶ 2026:
ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲದೆ, ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಡಿಜಿಲಾಕರ್ ಮೂಲಕ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಗದಿತ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಐವಿಆರ್ಎಸ್ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕೃತ ಸಹಾಯವಾಣಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಉಮಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕವೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.
CBSE 10 ನೇ ತರಗತಿ ಫಲಿತಾಂಶ 2026 ಅನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಅಧಿಕೃತ CBSE ಫಲಿತಾಂಶ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ: cbseresults.nic.in
“CBSE 10 ನೇ ತರಗತಿ ಫಲಿತಾಂಶ 2026” ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ನಿಮ್ಮ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರವೇಶ ಕಾರ್ಡ್ ಐಡಿಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ
Submit ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ನಿಮ್ಮ ಫಲಿತಾಂಶವು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ
ಭವಿಷ್ಯದ ಉಲ್ಲೇಖಕ್ಕಾಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ
DigiLocker ಮೂಲಕ CBSE 2026 ರ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು?
digilocker.gov.in ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಥವಾ DigiLocker ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತೆರೆಯಿರಿ
ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಆಧಾರ್ ಬಳಸಿ ಸೈನ್ ಇನ್ ಮಾಡಿ
ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ
CBSE ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ
“10 ನೇ ತರಗತಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ 2026” ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ
ನಿಮ್ಮ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ಶಾಲಾ ಕೋಡ್ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಪಿನ್ ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ
Submit ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ನಿಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
SMS ಮೂಲಕ CBSE 10-12 ನೇ ತರಗತಿ ಫಲಿತಾಂಶ 2026 ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು?
SMS ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತೆರೆಯಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ "CBSE10 ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ DOB ಶಾಲಾ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ" ಈ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ 7738299899 ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ SMS ಆಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ.
