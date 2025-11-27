English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
CBSE CTET 2026 ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಚಾಲನೆ; ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ..!

ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿಯ CTET 2026 ಪರೀಕ್ಷೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 8, 2026 ರಂದು ನಡೆಸಲಿದೆ.ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Nov 27, 2025, 06:46 PM IST
  • ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು CTET ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ https://ctet.nic.in ಮೂಲಕ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು
  • ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು
  • ಇತ್ತೀಚಿನ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಸಹಿಯ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು.

CBSE CTET 2026 ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಚಾಲನೆ; ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ..!
ನವದೆಹಲಿ: ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿ (CBSE) ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬೋಧನಾ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ (CTET) ಗಾಗಿ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಇಂದು (ನವೆಂಬರ್ 27) ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಡಿಸೆಂಬರ್ 18, 2025 ಆಗಿದ್ದು, ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ 8, 2026 ರಂದು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು CTET ಯ 21 ನೇ ಆವೃತ್ತಿ (ಪೇಪರ್-I ಮತ್ತು ಪೇಪರ್-II) ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ 132 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 3.5 ಕೋಟಿ ರೂಗೆ, ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಆರ್ಸಿಬಿ..! ಹರಾಜಾಗಿರುವ ಆಟಗಾರರ ಪೂರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..!

CBSE ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ, ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು CTET ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ https://ctet.nic.in ಮೂಲಕ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು 27/11/2025 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 18/12/2025 (ರಾತ್ರಿ 11.59) ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಪರೀಕ್ಷೆಯ ದಿನಾಂಕ:

08.02.2026 ಪತ್ರಿಕೆ-II ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 09:30 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:00 ರವರೆಗೆ

08.02.2026 ಪತ್ರಿಕೆ-I ಸಂಜೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 02:30 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 05:00 ರವರೆಗೆ

CBSE CTET ಅರ್ಹತೆ

ಪತ್ರಿಕೆ I (ತರಗತಿಗಳು 1–5):

ಕನಿಷ್ಠ 50% ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಿರಿಯ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಅಥವಾ ತತ್ಸಮಾನ.

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷಗಳ ಡಿಪ್ಲೊಮಾವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಅಥವಾ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ

ಪತ್ರಿಕೆ II (6–8 ತರಗತಿಗಳು):

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷಗಳ ಡಿಪ್ಲೊಮಾವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಅಥವಾ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ

ಕನಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು 18 ವರ್ಷಗಳು, ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಗರಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: OnePlus Ace 6 Turbo: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿಕೊಡಲಿದೆ 9000 mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಟರ್ಬೊ ಫೋನ್..!

ಅಧಿಕೃತ ಬುಲೆಟಿನ್‌ನಲ್ಲಿ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೊದಲು ತನ್ನ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನೀಡಿರುವ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅರ್ಹರಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

CBSE CTET 2026 : ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಹಂತ 1: ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ctet.nic.in ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು

ಹಂತ 2: ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು CBSE CTET ಫೆಬ್ರವರಿ 2026 ಅರ್ಜಿ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು.

ಹಂತ 3: ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ರುಜುವಾತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕು.

ಹಂತ 4: ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿ

ಹಂತ 5: ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ, ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ.

ಹಂತ 6: ಭವಿಷ್ಯದ ಉಲ್ಲೇಖಗಳಿಗಾಗಿ ಅದರ ಪ್ರಿಂಟ್ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಫೆಬ್ರವರಿ 8 ರಂದು CBSE CTET 2026 ಪರೀಕ್ಷೆ; ಇತರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು CTET ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ https://ctet.nic.in ಮೂಲಕ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಸಹಿಯ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು.ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ದೃಢೀಕರಣ ಪುಟದ ಪ್ರಿಂಟ್ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಬುಲೆಟಿನ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರವನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ದಿನಾಂಕಗಳು CTET ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣಗಳಿಗಾಗಿ, ನಿಯಮಿತವಾಗಿ CTET ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ctet.nic.in ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕು.

CTETcentral teaching eligibility testCentral Board of Secondary EducationCBSEelementary educationpaper ii

