COMEDK UGET 2026 ತಾತ್ಕಾಲಿಕ Answer Key ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿದೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. objection window, direct link, last date ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕದ ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ದಂತ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ (COMEDK) ಮೇ 16 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ COMEDK 2026 ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆನ್ಸರ್ ಕೀ ಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಈಗ ತಮ್ಮ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು.
ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರದಿಂದ ತೃಪ್ತರಾಗದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮೇ 18, 2026, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ Objection window ಮೂಲಕ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ COMEDK ಅಂತಿಮ ಆನ್ಸರ್ ಕೀಯನ್ನು ಮೇ 23, 2026 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಮೇ 29, 2026 ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೆಳಗಿನ COMEDK 2026 ಪ್ರಮುಖ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ:
ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆನ್ಸರ್ ಕೀ ಬಿಡುಗಡೆ: ಮೇ 16, 2026, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ
ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ವಿಂಡೋ ಮುಚ್ಚುವ ಸಮಯ: ಮೇ 18, 2026, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ
ಅಂತಿಮ ಆನ್ಸರ್ ಕೀ ಬಿಡುಗಡೆ: ಮೇ 23, 2026, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ
COMEDK 2026 ರ್ಯಾಂಕ್/ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್: ಮೇ 29, 2026, ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ
COMEDK 2026 ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆನ್ಸರ್ ಕೀ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಹಂತಗಳು:
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು COMEDK 2026 ಆನ್ಸರ್ ಕೀ ವನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಕೆಳಗಿನ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು:
comedk.org ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ
ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ
COMEDK 2026 ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆನ್ಸರ್ ಕೀ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಆನ್ಸರ್ ಕೀ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ
PDF ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಂಭವನೀಯ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಗಡುವಿನ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಾ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಯಾವುದಾದರೂ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳಿದ್ದರೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆನ್ಸರ್ ಕೀ ಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮೇ 18, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕು. ಸವಾಲಿನ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಮೇ 23, 2026 ರಂದು ಅಂತಿಮ ಆನ್ಸರ್ ಕೀಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು COMEDK ಎಲ್ಲಾ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ವರ್ಷ COMEDK UGET 2026 ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮೇ 9 ರಂದು ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮೇ ತಿಂಗಳ ಎರಡನೇ ಭಾನುವಾರದಂದು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ನೀಟ್ 2026 ರ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದಾಗಿ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮೇ 9 2026 ಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ COMEDK UGET ಒಂದು ಅಂಕದ 180 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಗಣಿತ ಎಂಬ ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಿದ್ದವು. ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ COMEDK UGET 2026 ಪರೀಕ್ಷಾ ಸ್ವರೂಪವು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಕರ್ನಾಟಕ ಅನುದಾನರಹಿತ ಖಾಸಗಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸಂಘಕ್ಕೆ (KUPECA) ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕದ 150 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುದಾನರಹಿತ ಖಾಸಗಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು ತಮ್ಮ COMEDK UGET 2026 ಅಂಕಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅರ್ಜಿದಾರರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತವೆ. COMEDK ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಟ್ಟಿಯ ಬಿಡುಗಡೆಯ ನಂತರ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.