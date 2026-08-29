/ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ, ನೇಮಕಾತಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಠಿಣ ನಿಯಮ ಜಾರಿ

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪಾರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ (ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ಅನುಚಿತ ವಿಧಾನಗಳ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಕ್ರಮಗಳು) ನಿಯಮಗಳು, 2026ರ ಕರಡು ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ಕರಡು ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಸಿದ್ಧತೆ, ಮುದ್ರಣ, ಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಭದ್ರತೆ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಗುರುತಿನ ಪರಿಶೀಲನೆ, ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ಓಎಂಆರ್ ಶೀಟ್ಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮ
ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವವರು, ಪರಿಶೀಲಕರು, ಅನುವಾದಕರು ಹಾಗೂ ಮರುಪರಿಶೀಲಕರ ಗುರುತನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿಡಬೇಕು. ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ, ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅನುಮೋದಿಸಿರುವ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸೀಲ್ ಮಾಡಿದ ವಿಧಾನದಲ್ಲೇ ರವಾನಿಸಬೇಕು.
ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿ, ಪರಿಶೀಲನೆ, ಅನುವಾದ, ಮುದ್ರಣ, ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತವನ್ನು ಗೌಪ್ಯ ನೋಂದಣಿ ಪುಸ್ತಕ ಅಥವಾ ಸುರಕ್ಷಿತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು. ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅನುಮತಿಸದ ಯಾವುದೇ ಕರಡು ಪ್ರತಿ, ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಿಲ್ಲ.
ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಮುದ್ರಣದಲ್ಲೂ ನಿಗಾ
ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮುದ್ರಣವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅನುಮೋದಿಸಿರುವ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮುದ್ರಣ ಸೌಲಭ್ಯದಲ್ಲೇ ನಡೆಸಬೇಕು. ಮುದ್ರಣ ಕೇಂದ್ರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಮುದ್ರಿಸಲಾದ ಪ್ರತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾದ ಪ್ರತಿಗಳು ಹಾಗೂ ನಾಶಪಡಿಸಲಾದ ಪ್ರತಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕು.
ಮುದ್ರಣ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಹಾಗೂ ಹೊರಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಸಮಯವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳ ಸೀಲು, ಬಾರ್ಕೋಡ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಗುರುತುಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನೂ ದಾಖಲಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಲಿದೆ.
ಹಾಳಾದ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಯೋಗಾರ್ಥವಾಗಿ ಮುದ್ರಿಸಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ನಾಶಪಡಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕು. ಮುದ್ರಣ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪ್ರದೇಶದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಆರು ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಂತರವೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ—ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕು.
ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹ
ಗೌಪ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಂನಲ್ಲಿ ಡಬಲ್-ಲಾಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಉನ್ನತ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕು. ಅನಧಿಕೃತ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರಬಾರದು. ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕಣ್ಗಾವಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೂ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು.
ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಭದ್ರತೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹೊಣೆ
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ನೀಡಲು ಕರಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಅಗತ್ಯ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು.
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರಾಗಿ ನೇಮಿಸಬಹುದು. ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯುವ ಶಾಲೆ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರು, ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್, ಸುಪರ್ದುದಾರರು, ವೀಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ತಂಡಗಳು ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಬಹುದು.
ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಅನಧಿಕೃತ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧ
ಅಧಿಕೃತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಇರಲಿದೆ. ನಿಷೇಧಿತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೊಠಡಿಗೆ ತರಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಾರದು. ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ತೆರೆಯಬೇಕು. ಕೊಠಡಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇರಿಸಬೇಕು. ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಂವಹನ ಸಾಧನ ಬಳಸಲು ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಉಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಓಎಂಆರ್ ಹಾಳೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು.
ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್, ಮುಖ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಮೂಲಕ ಪರಿಶೀಲನೆ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯೂ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಬೇಕು. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪರಿಶೀಲನೆ, ಮುಖ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ, ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ, ಸಹಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಗುರುತಿನ ಪರಿಶೀಲನಾ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ನಕಲು ಅಥವಾ ಅಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳದಿಂದ ತೆರಳದಂತೆ ತಡೆಯಬಹುದು. ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ, ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು. ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರ, ಗುರುತಿನ ಪುರಾವೆ, ಹಾಜರಾತಿ ಪತ್ರಿಕೆ, ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ದಾಖಲೆ ಹಾಗೂ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕು.
ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತೆರೆಯುವುದಕ್ಕೂ ನಿಯಮ
ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮುಖ್ಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕೇಂದ್ರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕನಿಷ್ಠ ಇಬ್ಬರು ಅಧಿಕೃತ ಸಾಕ್ಷಿದಾರರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಬೇಕು.
ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತೆರೆಯುವ ಮೊದಲು ಸೀಲು ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು. ಸೀಲು, ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ದಿನಾಂಕ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರದ ಕೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು.
ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ, ಓಎಂಆರ್ ಶೀಟ್ಗಳಿಗೂ ಲೆಕ್ಕ
ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ಓಎಂಆರ್ ಹಾಳೆಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಕೋಡ್ ಇರಬೇಕು. ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ, ವಿತರಿಸಿದ, ಬಳಸಿದ, ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಉಳಿದ, ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹಾಗೂ ಕಾಣೆಯಾದ ಹಾಳೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕು.
ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ಓಎಂಆರ್ ಹಾಳೆಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸೀಲ್ ಮಾಡಿ ರವಾನಿಸಬೇಕು. ಅಧಿಕೃತ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಥವಾ ಓಎಂಆರ್ ಹಾಳೆಯನ್ನು ತೆರೆಯುವುದು, ಬದಲಾಯಿಸುವುದು, ಸೇರಿಸುವುದು, ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಅಥವಾ ನಾಶಪಡಿಸುವಂತಿಲ್ಲ.
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಧಾರಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೂ ಕಠಿಣ ಭದ್ರತೆ
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಧಾರಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ದೃಢೀಕರಣ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಲಾಗಿನ್, ಆಡಿಟ್ ಲಾಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲು ಕರಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೂರಸ್ಥ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವುದು, ಅನಧಿಕೃತ ಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
ಆಡಿಟ್ ಲಾಗ್ಗಳು, ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು, ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ದತ್ತಾಂಶ, ಲಾಗಿನ್ ದಾಖಲೆಗಳು, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ದತ್ತಾಂಶ ಹಾಗೂ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲಾಗ್ಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಅಥವಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗುವವರೆಗೆ—ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಂತರವೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕು.
ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ, ನಕಲು, ಅಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಇತರ ಅನುಚಿತ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ 2026ರ ಕರಡು ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.