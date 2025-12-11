ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶವೆಂದರೆ ಕೆನಡಾ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆನಡಾ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ, ಸುಮಾರು 4.27 ಲಕ್ಷ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆನಡಾವನ್ನು ಭಾರತೀಯರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪೌರತ್ವ (Permanent Residency - PR) ಪಡೆಯುವ ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗ.ಕೆನಡಾ ಸರ್ಕಾರವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ.ಆದ್ದರಿಂದ, ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪದವಿ/ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ PR ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗಿನಂತೆ 34ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೋರ್ಸ್ಗಳು PR ಪಡೆಯಲು ಅತ್ಯಂತ ಸಹಾಯಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆಯಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು
ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಗಳು:
ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು, ನರ್ಸ್ಗಳು, ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಕೊರತೆ ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು PR ಪಡೆಯಲು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಬಾಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರು, ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರುಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಮರಗೆಲಸಗಾರರು, HVAC ತಂತ್ರಜ್ಞರು, ಭಾರೀ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ದುರಸ್ತಿ ತಜ್ಞರು ಇತ್ಯಾದಿ.
PR ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯಕವಾದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು
ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಕ್ಷೇತ್ರ:
ನರ್ಸಿಂಗ್ (Registered Nurse - RN, BScN, MSN)
ದಂತವೈದ್ಯಕೀಯ (Dentistry)
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ತಂತ್ರಜ್ಞ
ವೈದ್ಯಕೀಯ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞ
ಉಸಿರಾಟ ಚಿಕಿತ್ಸಕ
ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿ & ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಸೈಕಾಲಜಿ
ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಔಷಧ (DVM)
ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ:
ಬಾಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಬೋಧನೆ (Early Childhood Education)
ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಣ (Special Education)
ಮರಗೆಲಸ (Carpentry)
HVAC ತಂತ್ರಜ್ಞ (Heating, Ventilation, Air Conditioning & Refrigeration)
ಭಾರೀ ಉಪಕರಣ ದುರಸ್ತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞ
PR ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗೆ?
ಮೇಲಿನ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಕೆನಡಾದ ಗುರುತಿಸಲಾದ ಕಾಲೇಜು/ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.
ಪದವಿ ಪಡೆದ ನಂತರ Post-Graduation Work Permit (PGWP) ಪಡೆಯಿರಿ (ಗರಿಷ್ಠ ೩ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ).
ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ೧ ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ)
ಈ ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ PRಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ:
Canadian Experience Class (CEC) – ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿ Provincial Nominee Program (PNP) – ಒಂಟಾರಿಯೋ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕೊಲಂಬಿಯಾ, ಅಲ್ಬರ್ಟಾ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳು ನೇರವಾಗಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 2-4 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಕೆನಡಾದ ಶಾಶ್ವತ ನಿವಾಸಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸೂಚನೆ: ಕೆನಡಾದ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ನಿಯಮಗಳು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದಿದಂತೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ (www.canada.ca) (www.canada.ca) ಅಥವಾ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.