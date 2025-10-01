ಯುಜಿಸಿಯ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್‌ ನಿರ್ಧಾರ.. 1.3 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ!

Distance Psychology Course Ban: ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ದೂರಶಿಕ್ಷಣ (ODL) ವಿಧಾನವು ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ.. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೂರಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ. ಆದರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅನುದಾನ ಆಯೋಗ (UGC) ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರವು ಈಗ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ. ದೂರಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು UGC ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಶಿಕ್ಷಣ ವಲಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಯುಜಿಸಿ (Distance psychology is invalid) ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 1.3 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಪದವೀಧರರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ RBI ನಿಂದ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ.. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1ರಿಂದ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿ!
2025-26ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಿಂದ ದೂರ ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡಲು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಹಿಂದೆ ಪಡೆದ ಪದವಿಗಳು ಸಹ ತಮ್ಮ ಸಿಂಧುತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದವರು ಸಹ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಠಾತ್ ನಿಷೇಧವು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಗೊಂದಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ದೂರಶಿಕ್ಷಣ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಮಾನ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಯುಜಿಸಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಾರಣವೆಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಲೈಡ್ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್ಕೇರ್ ಪ್ರೊಫೆಶನ್ಸ್ ಆಯೋಗ (ಎನ್ಸಿಎಎಚ್ಪಿ) ಕಾಯ್ದೆ, 2021 ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದಂತಹ ಕೆಲವು ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಎನ್ಸಿಎಎಚ್ಪಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತಂದಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಯುಜಿಸಿಯ ದೂರ ಶಿಕ್ಷಣ ಬ್ಯೂರೋ (ಡಿಇಬಿ) ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ದೂರಶಿಕ್ಷಣ (ಒಡಿಎಲ್) ಮೋಡ್ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಯುಜಿಸಿಯ 592 ನೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಜೊತೆಗೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವವಿಜ್ಞಾನ, ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ವಿಜ್ಞಾನ, ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಂತಹ ಹಲವಾರು ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಈಗ NCAHP ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, NCAHP 'ಮನಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ', 'ವರ್ತನೆಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕ' ಮತ್ತು 'ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಬೆಂಬಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು' ನಂತಹ ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ ನಂತರ UGC ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು.
ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಪದವಿಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಪಾಲುದಾರರಿಂದ ವ್ಯಾಪಕ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯುಜಿಸಿ ಡಿಇಬಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳು ಮತ್ತು ದೂರುಗಳು ಹರಿದು ಬಂದಿವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಯುಜಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ದೂರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಿಎಸ್ಸಿ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ (ಆನರ್ಸ್) ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಮರ್ಶಕರು ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಓಪನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ (SOL) ನ ಮಾಜಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಡಾ. ಯುಎಸ್ ಪಾಂಡೆ ಅವರಂತಹ ತಜ್ಞರು, ದೂರ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿನ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಂತೆಯೇ ಇರುವಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯವಾಗಿ ಏಕೆ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ನಿಯಂತ್ರಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಗ್ರೇಸ್ ಅವಧಿಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜಟಿಲವಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ RBI ನಿಂದ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ.. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1ರಿಂದ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿ!
DEB ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, 2020-21ರಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ 17 ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ODL ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು (ದೂರ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಕೋರ್ಸ್) ನೀಡುತ್ತಿದ್ದವು, ಆದರೆ 2024-25ರ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 57 ಕ್ಕೆ ಏರಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ 36 ರಾಜ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು, 11 ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಂತಹ ಎರಡು ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ, 20 ರಾಜ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನ 8 ರಾಜ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಈ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಉಸ್ಮಾನಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ತನ್ನ ಬಿಎ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯ ವಿಭಾಗದ ಹಠಾತ್ ಸ್ಥಗಿತವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯ (ಎನ್ಇಪಿ) ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಎನ್ಇಪಿಯ ಗುರಿಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.