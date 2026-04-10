ಸೈನ್ಸ್ ಪದವೀಧರರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್: ₹68,000 ವೇತನದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಶೀಘ್ರ ನೇಮಕಾತಿ!

ಅಪರಾಧ ಮುಕ್ತ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣದತ್ತ ದಾಪುಗಾಲು ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯವು, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ದಿಟ್ಟ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ ಖಡಕ್ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿರುವ ಸಚಿವಾಲಯ, ಮುಂದಿನ ಮೂರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ
ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಪದವಿ ಪಡೆದವರಿಗೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ವಿಶೇಷ ಆದ್ಯತೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪದವೀಧರರಿಗಿಂತ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪರಿಣತಿ ಪಡೆದವರನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿ, ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೂ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಏನಿದು ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ? ತಜ್ಞರ ಕೆಲಸವೇನು?
ಒಂದು ಅಪರಾಧ ನಡೆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ರಕ್ತದ ಮಾದರಿ, ಬೆರಳಚ್ಚು, ಡಿಎನ್ಎ, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದು ಇವರ ಕೆಲಸ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಇವರು ನೀಡುವ ವರದಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ನೀವು ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ತನಿಖಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವುದಾದರೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅವಕಾಶ.
ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ (PCMB/PCMC) ಓದಿರಬೇಕು.
ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ. ಫೊರೆನ್ಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್, ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ. ಫೊರೆನ್ಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಮಿನಾಲಜಿ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ದೆಹಲಿಯ ಜಿಟಿಬಿ ಖಾಲ್ಸಾ ಕಾಲೇಜು, ಮುಂಬೈನ ಸೇಂಟ್ ಕ್ಸೇವಿಯರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಈ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿವೆ.
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತದೆ? ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು?
ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಮುಗಿಸಿದವರಿಗೆ ಕೇವಲ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ CBI, NIA, ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ.
ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಜೂನಿಯರ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಫೀಸರ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಸುಮಾರು ₹68,000 ವರೆಗೆ ವೇತನ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
ಸೈಬರ್ ಫೊರೆನ್ಸಿಕ್, ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ.
ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೌಶಲ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಇರುವ ಯುವಜನತೆಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ನೀವು ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಾಗಿದ್ದರೆ, ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರವು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲಿ.