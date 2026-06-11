Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Career
  • /ಇಗ್ನೋದಲ್ಲಿ ಪಿಎಚ್‌ಡಿ ಮಾಡಲು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ: ಜುಲೈ 1 ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ..!

ಇಗ್ನೋದಲ್ಲಿ ಪಿಎಚ್‌ಡಿ ಮಾಡಲು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ: ಜುಲೈ 1 ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ..!

ಇಗ್ನೋದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ, ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರ, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತ, ಜೀವರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 36 ವಿಷಯಗಳು ಸೇರಿವೆ.

Written ByManjunath Naragund
Published: Jun 11, 2026, 02:39 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 02:39 PM IST
ಇಗ್ನೋದಲ್ಲಿ ಪಿಎಚ್‌ಡಿ ಮಾಡಲು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ: ಜುಲೈ 1 ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ..!

About the Author

Manjunath Naragund

Manjunath Naragund

ನಾನು 11 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. 2017ರಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಂಟ್‌ವೀಕ್, ಅಕ್ಷರ ಸಂಗಾತ, ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿಯಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಅನುಭವಿ ಭಾಷಾಂತರಕಾರನಾಗಿದ್ದು, ಪರಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಸರ್ಚ್‌ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುವಾದಿತ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ.

 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಕೊಟ್ಟಿಯೂರಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಿಂತ IPS ಅಧಿಕಾರಿ ಯಾರ್‌ ಗೊತ್ತೆ..?
Rukmini Vasanth15 min ago
2
DK Shivakumar News38 min ago
3
Bengaluru stray dog40 min ago
4
June Amavasya 202646 min ago
5
BMRCL recruitment 2026 notification1 hr ago