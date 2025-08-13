ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಸೇರಲು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ..! 1123 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ

ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ! Eastern Coalfields Limited - ECL ನಲ್ಲಿ 1123 ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ಶಿಪ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಭರ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಭರ್ತಿಯ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಆಯ್ದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 4500 ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಸ್ಟೈಪೆಂಡ್ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ:
ಈ ಭರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1123 ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ:
- ಪಿಜಿಪಿಟಿ (ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಟ್ರೈನಿ): 280 ಹುದ್ದೆಗಳು
- ಪಿಡಿಜಿಟಿ (ಪೋಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಟ್ರೈನಿ): 843 ಹುದ್ದೆಗಳು
ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡ
- ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಅಥವಾ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 55% ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರಬೇಕು.
- ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಏನೆಂದರೆ, ಈ ಭರ್ತಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ!
ಸ್ಟೈಪೆಂಡ್ ವಿವರ
- ಪಿಜಿಪಿಟಿ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್: ತಿಂಗಳಿಗೆ 4,500 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸ್ಟೈಪೆಂಡ್
- ಪಿಡಿಜಿಟಿ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್: ತಿಂಗಳಿಗೆ 4,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸ್ಟೈಪೆಂಡ್
ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ:
ಈ ಭರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸರಳವಾಗಿದೆ:
- ಅರ್ಹತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶಾರ್ಟ್ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್: ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ: ಆಯ್ದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳು:
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೊದಲು ಈ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ:
- 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ
- ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಅಥವಾ ಪದವಿಯ ಫೈನಲ್ ವರ್ಷದ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ
- NATS ಪೋರ್ಟಲ್ನಿಂದ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ
- ಇ-ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್
- ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರಗಳು
- SC/ST/OBC ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ)
- ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಗಾತ್ರದ ಫೋಟೋ
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ:
ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಸುಲಭ:
- NATS ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ: National Apprenticeship Training Scheme (NATS) ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ.
- ನೋಂದಣಿ: ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ.
- ಪೂರ್ವ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಯ್ಕೆ: ಸರ್ಚ್ ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ECL ಹುಡುಕಿ.
- ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ಶಿಪ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ: ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ಶಿಪ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
- ದಾಖಲೆಗಳ ಅಪ್ಲೋಡ್: ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.
- ಫಾರ್ಮ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ: ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಅದರ ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ತೆಗೆದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.
ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ:
ಪೂರ್ವ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯಲು ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಅಥವಾ ಪದವಿ ಹೊಂದಿರುವವರು ತಡಮಾಡದೆ NATS ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ.