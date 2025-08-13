English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಸೇರಲು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ..! 1123 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ

ಯಾವುದೇ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯಲು ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಅಥವಾ ಪದವಿ ಹೊಂದಿರುವವರು ತಡಮಾಡದೆ NATS ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂದೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ. 

Written by - Manjunath N | Last Updated : Aug 13, 2025, 06:29 PM IST
  • ಅರ್ಹತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶಾರ್ಟ್‌ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್: ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ: ಆಯ್ದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಟೆಸ್ಟ್‌ಗಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಸೇರಲು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ..! 1123 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ

ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ! Eastern Coalfields Limited - ECL ನಲ್ಲಿ 1123 ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ಶಿಪ್‌ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಭರ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಭರ್ತಿಯ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಆಯ್ದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 4500 ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಸ್ಟೈಪೆಂಡ್‌ ಸಿಗಲಿದೆ.

ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ:

ಈ ಭರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1123 ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ:

  • ಪಿಜಿಪಿಟಿ (ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಟ್ರೈನಿ): 280 ಹುದ್ದೆಗಳು
  • ಪಿಡಿಜಿಟಿ (ಪೋಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಟ್ರೈನಿ): 843 ಹುದ್ದೆಗಳು

ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡ

  • ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಅಥವಾ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 55% ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರಬೇಕು.
  • ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಏನೆಂದರೆ, ಈ ಭರ್ತಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ! 

ಸ್ಟೈಪೆಂಡ್‌ ವಿವರ

  • ಪಿಜಿಪಿಟಿ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌: ತಿಂಗಳಿಗೆ 4,500 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸ್ಟೈಪೆಂಡ್‌
  • ಪಿಡಿಜಿಟಿ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌: ತಿಂಗಳಿಗೆ 4,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸ್ಟೈಪೆಂಡ್‌

ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ:

ಈ ಭರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸರಳವಾಗಿದೆ:

  1. ಅರ್ಹತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶಾರ್ಟ್‌ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್: ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
  2. ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ: ಆಯ್ದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
  3. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಟೆಸ್ಟ್‌ಗಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳು:

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೊದಲು ಈ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ:

  • 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ
  • ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಅಥವಾ ಪದವಿಯ ಫೈನಲ್ ವರ್ಷದ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ
  • NATS ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಿಂದ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ
  • ಇ-ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್
  • ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರಗಳು
  • SC/ST/OBC ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ)
  • ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಗಾತ್ರದ ಫೋಟೋ

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ:

ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಸುಲಭ:

  1. NATS ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ: National Apprenticeship Training Scheme (NATS) ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ.
  2. ನೋಂದಣಿ: ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ.
  3. ಪೂರ್ವ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಆಯ್ಕೆ: ಸರ್ಚ್ ಬಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ECL ಹುಡುಕಿ.
  4. ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ಶಿಪ್‌ಗೆ ಅರ್ಜಿ: ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ಶಿಪ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
  5. ದಾಖಲೆಗಳ ಅಪ್‌ಲೋಡ್: ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.
  6. ಫಾರ್ಮ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ: ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಅದರ ಪ್ರಿಂಟ್‌ಔಟ್ ತೆಗೆದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.

ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ:

ಪೂರ್ವ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯಲು ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಅಥವಾ ಪದವಿ ಹೊಂದಿರುವವರು ತಡಮಾಡದೆ NATS ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂದೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ. 

