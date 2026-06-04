SBI Jobs: ಯಾವುದಾರೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ (Banking Job) ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಆರಾಮದಾಯಕ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಹಲವರ ಕನಸು. ಅದರಲ್ಲೂ ಎಸ್ಬಿಐ, ಕೆನರಾದಂತಹ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು, ಲೈಫ್ ಸೆಟಲ್ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ. ಅಂತಹವರಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರುವ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SBI) ಇದೀಗ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಎಸ್ಬಿಐ 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 7,150 ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ (Apprentice Job) ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅರ್ಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಜೂನ್ 8ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ.
ಅರ್ಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭ:
ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎಸ್ಬಿಐ ಮೇ 19, 2026 ರಿಂದ ಜೂನ್ 8, 2026 ರವರೆಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ. ಈ ನೇಮಕಾತಿಯು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅನುಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ.
ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಆಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ಶಿಪ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಶಾಶ್ವತ ಉದ್ಯೋಗವಲ್ಲ, ಆದರೂ ತರಬೇತಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಸ್ಟೈಫಂಡ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ನೋಡಿ ಎಸ್ಬಿಐ ಹಾಗೂ ಇತರ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು?
ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರು ಯಾರೂ ಬೇಕಾದರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಕನಿಷ್ಠ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆಯೆಂದರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಮುಗಿಸಿರಬೇಕು. ಇನ್ನು ಪದವಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆಯೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ: ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2026 ರ ಅರ್ಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಂತೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವವರಿಗೆ 20 ರಿಂದ 28 ವರ್ಷಗಳಾಗಿರಬೇಕು. ಎಸ್ಸಿ, ಎಸ್ಟಿ, ಒಬಿಸಿ, ಇಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿಯಮದ ಅನುಸಾರ ವಯಸ್ಸು ಸಡಿಲತೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಕಡ್ಡಾಯ ನಿಯಮಗಳು:
ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ:
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆ ನಂತರ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಜುಲೈ 2026 ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಸ್ಟೈಫಂಡ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು:
ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ಗಳಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 15,000 ರೂ.ನಂತೆ ಸ್ಟೈಫಂಡ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಈ ತರಬೇತಿ ಅವಧಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತರಬೇತಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಬಿಐನ ವಿವಿಧ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಅನುಭವ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಜ್ಞಾನ, ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವಾ ಅನುಭವಗಳು ಸಿಗಲಿದೆ. ಇನ್ನು ತರಬೇತಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವೂ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಈ ಮೂಲಕ ಎಸ್ಬಿಐ ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಆರಂಭಿಸಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಕನಸು ಹೊತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಲೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ.