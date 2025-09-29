ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ: ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ 8,875 ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ

RRB NTPC Recruitment 2025: ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಬರೋಬ್ಬರಿ 8,875 ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಿರು ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಡಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವರವಾದ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಉದ್ಯೋಗ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ತಾಂತ್ರಿಕೇತರ ಜನಪ್ರಿಯ ವರ್ಗಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತಮಿಳುನಾಡು ಕರೂರು ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಪ್ರಕರಣ : ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ ವಿಜಯ್ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷ
ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳ ಪೈಕಿ 5,817 ಪದವಿ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು 3,058 ಪದವಿಪೂರ್ವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ. ಆರ್ಆರ್ಬಿ ಎನ್ಟಿಪಿಸಿ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಹಂತದ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸರಕು ರೈಲು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಹುದ್ದೆಗಳು ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ 3,423 ಹುದ್ದೆಗಳು, 921 ಜೂನಿಯರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್-ಕಮ್-ಟೈಪಿಸ್ಟ್ ಹುದ್ದೆಗಳು, 615 ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹುದ್ದೆಗಳು, 638 ಸೀನಿಯರ್ ಕ್ಲರ್ಕ್-ಕಮ್-ಟೈಪಿಸ್ಟ್ ಹುದ್ದೆಗಳು, 161 ಚೀಫ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್-ಕಮ್-ಟಿಕೆಟ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಹುದ್ದೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ 59 ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇವೆ.
ಪದವಿಪೂರ್ವ ಹಂತದ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಾಣಿಜ್ಯ-ಕಮ್-ಟಿಕೆಟ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಹುದ್ದೆಗಳು 2,424ರವರೆಗೆ ಇವೆ. 394 ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲರ್ಕ್-ಕಮ್-ಟೈಪಿಸ್ಟ್ ಹುದ್ದೆಗಳು, 163 ಜೂನಿಯರ್ ಕ್ಲರ್ಕ್-ಕಮ್-ಟೈಪಿಸ್ಟ್ ಹುದ್ದೆಗಳು ಮತ್ತು 77 ರೈಲ್ವೆ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡುವವರು ಯಾರು?