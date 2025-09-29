English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ: ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ 8,875 ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಪದವಿಪೂರ್ವ ಹಂತದ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಾಣಿಜ್ಯ-ಕಮ್-ಟಿಕೆಟ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಹುದ್ದೆಗಳು 2,424ರವರೆಗೆ ಇವೆ. 394 ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲರ್ಕ್-ಕಮ್-ಟೈಪಿಸ್ಟ್ ಹುದ್ದೆಗಳು, 163 ಜೂನಿಯರ್ ಕ್ಲರ್ಕ್-ಕಮ್-ಟೈಪಿಸ್ಟ್ ಹುದ್ದೆಗಳು ಮತ್ತು 77 ರೈಲ್ವೆ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Sep 29, 2025, 10:33 AM IST
  • ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ
    ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ 8,875 ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ
    ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಆಸಕ್ತ & ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು

Trending Photos

ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕೇಜ್‌ ಆದಾಗ ಕೈ ಮತ್ತು ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ...
camera icon6
Symptoms Of Blocked Arteries
ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕೇಜ್‌ ಆದಾಗ ಕೈ ಮತ್ತು ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ...
ವಿಜಯದಶಮಿಯಂದು ಬುಧ-ಮಂಗಳನ ಸಂಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರ ಆದಾಯ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ, ಅದೃಷ್ಟ ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ
camera icon6
Mercury and Mars conjunction
ವಿಜಯದಶಮಿಯಂದು ಬುಧ-ಮಂಗಳನ ಸಂಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರ ಆದಾಯ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ, ಅದೃಷ್ಟ ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ
10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾ? ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಳಸಿ ಸಾಕು.. ಬದಲಾವಣೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ
camera icon7
Garlic Honey Benefits
10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾ? ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಳಸಿ ಸಾಕು.. ಬದಲಾವಣೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ
ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ EPFOನಿಂದ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್ : ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಘೋಷಣೆ
camera icon9
EPFO
ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ EPFOನಿಂದ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್ : ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಘೋಷಣೆ
ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ: ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ 8,875 ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ

RRB NTPC Recruitment 2025: ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಬರೋಬ್ಬರಿ 8,875 ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಿರು ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಡಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವರವಾದ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಉದ್ಯೋಗ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ತಾಂತ್ರಿಕೇತರ ಜನಪ್ರಿಯ ವರ್ಗಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತಮಿಳುನಾಡು ಕರೂರು ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಪ್ರಕರಣ : ಕೋರ್ಟ್‌ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ ವಿಜಯ್‌ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷ

ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳ ಪೈಕಿ 5,817 ಪದವಿ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು 3,058 ಪದವಿಪೂರ್ವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ. ಆರ್‌ಆರ್‌ಬಿ ಎನ್‌ಟಿಪಿಸಿ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಹಂತದ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸರಕು ರೈಲು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಹುದ್ದೆಗಳು ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ 3,423 ಹುದ್ದೆಗಳು, 921 ಜೂನಿಯರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್-ಕಮ್-ಟೈಪಿಸ್ಟ್ ಹುದ್ದೆಗಳು, 615 ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹುದ್ದೆಗಳು, 638 ಸೀನಿಯರ್ ಕ್ಲರ್ಕ್-ಕಮ್-ಟೈಪಿಸ್ಟ್ ಹುದ್ದೆಗಳು, 161 ಚೀಫ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್-ಕಮ್-ಟಿಕೆಟ್ ಸೂಪರ್‌ವೈಸರ್ ಹುದ್ದೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ 59 ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇವೆ. 

ಪದವಿಪೂರ್ವ ಹಂತದ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಾಣಿಜ್ಯ-ಕಮ್-ಟಿಕೆಟ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಹುದ್ದೆಗಳು 2,424ರವರೆಗೆ ಇವೆ. 394 ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲರ್ಕ್-ಕಮ್-ಟೈಪಿಸ್ಟ್ ಹುದ್ದೆಗಳು, 163 ಜೂನಿಯರ್ ಕ್ಲರ್ಕ್-ಕಮ್-ಟೈಪಿಸ್ಟ್ ಹುದ್ದೆಗಳು ಮತ್ತು 77 ರೈಲ್ವೆ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡುವವರು ಯಾರು?

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

RRB NTPC Recruitment 2025Indian railway jobs8875 Railway VacanciesNTPC Graduate PostsRailway Recruitment Board

Trending News