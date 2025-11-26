HCL ನಲ್ಲಿ 64 ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ ..!

ನವದೆಹಲಿ: ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಕಾಪರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (HCL) 2025 ರಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ (E0 ಗ್ರೇಡ್) ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ, ಜೂನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮಟ್ಟದ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ನೇಮಕಾತಿಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.ಆಸಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು hindustancopper.com ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಅರ್ಜಿಗಳ ಸ್ವೀಕಾರವು ನವೆಂಬರ್ 27 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 17 ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಗಡುವಿನ ಮೊದಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆಯ್ಕೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಧಾರಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ (CBT) ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್, ದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈ, ಚೆನ್ನೈ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ರಾಯ್ಪುರ್, ಭುವನೇಶ್ವರ, ಲಕ್ನೋ, ಜೈಪುರ, ಗುವಾಹಟಿ, ಪಾಟ್ನಾ, ರಾಂಚಿ ಮತ್ತು ಭೋಪಾಲ್ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಅರ್ಹತಾ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಒಬಿಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಶೇ 30 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕು.ಎಸ್ಸಿ, ಎಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಬಿಡಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹತಾ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಶೇ 20ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದವರನ್ನು ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 64 ಜೂನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇಲಾಖಾವಾರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 13 ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇವೆ. ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ 8, ಸರ್ವೆಯಲ್ಲಿ 2, ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ 3, ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 3 ಮತ್ತು ಯಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 8 ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.ಅದೇ ರೀತಿ, ನಾಗರಿಕ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 6, ಖನಿಜ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿ 6, ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 6 ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 1 ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ. ಆಡಳಿತ (ಆಡಳಿತ) ಇಲಾಖೆಗೆ 3, ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 3 ಮತ್ತು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ 2 ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಮೀಸಲಾತಿ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ವರ್ಗವಾರು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. SC ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 10 ಹುದ್ದೆಗಳು, ST ಗಳಿಗೆ 6, OBC–NCL ವರ್ಗಕ್ಕೆ 16, EWS ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 6 ಮತ್ತು ಮೀಸಲಾತಿ ಪಡೆಯದ (UR) ವರ್ಗಕ್ಕೆ 26 ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಒಟ್ಟು 4 ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ PwBD ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೀಸಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರು ಮಾತ್ರ ಈ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅರ್ಹರು. ಕೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯ ಘಟಕಗಳು (ಪಿಎಸ್ಯು) ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯಿಂದ NOC (ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯಿಲ್ಲದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ) ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ, ಕನಿಷ್ಠ 2 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ BE ಮೈನಿಂಗ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಥವಾ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ ಮೈನಿಂಗ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಫೋರ್ಮ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ಎರಡನೇ ದರ್ಜೆಯ ಮೈನಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಭೂವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ, ಕನಿಷ್ಠ 2 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ ಭೂವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ M.Sc. ಅಥವಾ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಸಿವಿಲ್ನಲ್ಲಿ, 2 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ BE/B.Tech ಪದವಿ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಹಣಕಾಸು ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ, 3 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ CA/ICWA ಇಂಟರ್ ಅಥವಾ 2 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ MBA ಹಣಕಾಸು/PG ಡಿಪ್ಲೊಮಾ. HR ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ, 2 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ MBA HR ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಪಿಜಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಅಥವಾ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ ಪದವಿ.
ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯೂ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 1, 2025 ರಂತೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು 40 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಮೀರಬಾರದು. ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವಯಸ್ಸಿನ ಸಡಿಲಿಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. SC/ST ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 5 ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು OBC–NCL ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 3 ವರ್ಷಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಸಡಿಲಿಕೆ ಇದೆ. PwBD ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಡಿಲಿಕೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ - ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ 10 ವರ್ಷಗಳು, OBC ವರ್ಗಕ್ಕೆ 13 ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು SC/ST ವರ್ಗಕ್ಕೆ 15 ವರ್ಷಗಳು. ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವಯಸ್ಸಿನ ಸಡಿಲಿಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.