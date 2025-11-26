ರೈಲ್ವೆ ನೌಕರಿ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ!

ನವದೆಹಲಿ: ಉತ್ತರ ರೈಲ್ವೆಯ ರೈಲ್ವೆ ನೇಮಕಾತಿ ಕೇಂದ್ರ (RRC-Northern Railway) 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಒಟ್ಟು 4,116 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. 10ನೇ ತರಗತಿ ಉತ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಐಟಿಐ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಹೊಂದಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
ಪ್ರಮುಖ ದಿನಾಂಕಗಳು:
ಅರ್ಜಿ ಪ್ರಾರಂಭ → ನವೆಂಬರ್ 25, 2025
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ → ಡಿಸೆಂಬರ್ 24, 2025 (ರಾತ್ರಿ 23:59ರ ವರೆಗೆ)
ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಗೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ → ಡಿಸೆಂಬರ್ 24, 2025
ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು: 4,116
ಈ ಹುದ್ದೆಗಳು ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಗಳಾದ ಲಕ್ನೋ, ದೆಹಲಿ, ಅಂಬಾಲಾ, ಫಿರೋಜ್ಪುರ, ಮೊರಾದಾಬಾದ್, ಜಯ್ಪುರ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ: ಫಿಟರ್, ವೆಲ್ಡರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೀಷಿಯನ್, ಮೆಷಿನಿಸ್ಟ್, ಡೀಸೆಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್, ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್, ಪೇಂಟರ್, ಟರ್ನರ್, ಟೆಕ್ನೀಷಿಯನ್ (ಸಿಗ್ನಲ್ & ಟೆಲಿಕಾಂ) ಇತ್ಯಾದಿ.
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ
ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿ ಅಥವಾ SSCಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 50% ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತೀರ್ಣ
ಸಂಬಂಧಿತ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ NCVT/SCVT ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಐಟಿಐ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ
ವಯೋಮಿತಿ (01-01-2026ರಂತೆ)
ಕನಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು: 15 ವರ್ಷ
ಗರಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು: 24 ವರ್ಷ
ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಿಲಿಕೆ:
SC/ST → 5 ವರ್ಷ
OBC → 3 ವರ್ಷ
PwBD → 10 ವರ್ಷ
ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು OBC ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು → ₹100
SC/ST/PwBD/ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು → ಉಚಿತ
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ
ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ → https://www.rrcnr.org
“Act Apprentice 2025-26” ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಆನ್ಲೈನ್ ನೋಂದಣಿ → ಲಾಗಿನ್ → ಅರ್ಜಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ
ದಾಖಲೆಗಳು ಅಪ್ಲೋಡ್ (10th ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಕಾರ್ಡ್, ಐಟಿಐ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ, ಜಾತಿ/ PwBD ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ, ಫೋಟೋ, ಸಹಿ)
ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಿ → ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ → ಪ್ರಿಂಟೌಟ್ ತೆಗೆದಿಕೊಳ್ಳಿ
ಈ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬರೆಸೆಲೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 10ನೇ ತರಗತಿ ಮತ್ತು ಐಟಿಐ ಅಂಕಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆಯೇ ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಾಗಲಿದೆ.ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ ಬಯಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 24, 2025ರೊಳಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ: www.rrcnr.org ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.