ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ..! ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ತಿಳಿಯಿರಿ

ಜವಾಹರ್ ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು (JNV) 2026-27ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 6ನೇ ತರಗತಿಯ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿವೆ. ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾದ ಈ ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಇದೀಗ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ.6ನೇ ತರಗತಿಯ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಆಗಸ್ಟ್ 13, 2025. ಆದ್ದರಿಂದ, ತಡಮಾಡದೆ ಈಗಲೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ.
6ನೇ ತರಗತಿಯ ಪ್ರವೇಶ: ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಮೀಸಲಾತಿ:
ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ (JNVST) ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 6ನೇ ತರಗತಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಸೀಟುಗಳ ಪೈಕಿ ಶೇ.75 ರಷ್ಟು ಸೀಟುಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಶೇ.25 ರಷ್ಟು ಸೀಟುಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಹತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.
ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೋಟಾ ಅರ್ಹತೆ: ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಸರ್ಕಾರಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುದಾನಿತ ಅಥವಾ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಶಾಲೆಯಿಂದ 3ನೇ, 4ನೇ ಮತ್ತು 5ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಮಕ್ಕಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೋಟಾದಡಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
ನಗರ ಕೋಟಾ ಅರ್ಹತೆ: ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಶಾಲೆಯಿಂದ 3ನೇ, 4ನೇ ಮತ್ತು 5ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಮಕ್ಕಳು ನಗರ ಕೋಟಾದಡಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಾದ navodaya.gov.in ಅಥವಾ cbseitms.nic.in ಮೂಲಕ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದು.
9ನೇ ಮತ್ತು 11ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ:
6ನೇ ತರಗತಿಯ ಜೊತೆಗೆ, ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು 9ನೇ ಮತ್ತು 11ನೇ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಸೀಟುಗಳಿಗೆ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶಾವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23, 2025. ಈ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಫೆಬ್ರವರಿ 7, 2026 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ.ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ವಿಧಾನನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಆಸಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು:
- ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ: navodaya.gov.in ಅಥವಾ cbseitms.nic.in ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.
- ಲಿಂಕ್ ಆಯ್ಕೆ: ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ 6ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರವೇಶ 2026 ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಲಿಂಕ್ಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
- ನೋಂದಣಿ: ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು, ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ.
- ದಾಖಲೆ ಅಪ್ಲೋಡ್: ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ, ನಿವಾಸ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.
- ಫಾರ್ಮ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ: ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ.
- ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್: ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ನಂತರ ಫಾರ್ಮ್ನ ರಶೀದಿಯನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ತಪ್ಪಾದ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬಹುದು. ಇದೇ ರೀತಿ, ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವವರು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಉಜ್ವಲಗೊಳಿಸಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ: navodaya.gov.in ಅಥವಾ cbseitms.nic.in ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.