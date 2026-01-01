ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೇ ಗಳಿಸಬಹುದಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಯಾವುವು ಗೊತ್ತಾ? ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಯಾಲರಿ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇರೋದು

highest paying government jobs: ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಅತ್ಯಧಿಕ ಸಂಬಳವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಹದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಅತ್ಯಧಿಕ ಸಂಬಳವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಹದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಕೇವಲ ಹಣ ಗಳಿಸುವುದಲ್ಲ, ಗೌರವ, ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಯುವಕರು UPSC, SSC ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳಿಂದ ಆರಾಮದಾಯಕ ಜೀವನವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ.
7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ನಂತರ, ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಸಂಬಳವು ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಅಲಂಕಾರಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಈ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈಗ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಅತ್ಯಧಿಕ ಸಂಬಳವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಭಾರತೀಯ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸೇವೆ (IFS): ನೀವು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, IFS ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅವರ ಮೂಲ ವೇತನವು IAS ಅಧಿಕಾರಿಗಳಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, 56,100 ರೂ. ಆದರೆ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡಾಗ, ನಿಮಗೆ ವಿದೇಶಿ ಭತ್ಯೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು ಮಾಸಿಕ ವೇತನವು 2 ಲಕ್ಷದಿಂದ 3 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಐಎಎಸ್, ಐಪಿಎಸ್: ಯುಪಿಎಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆಯಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳು ಐಎಎಸ್, ಐಪಿಎಸ್. ಆರಂಭಿಕ ಮೂಲ ವೇತನ ರೂ. 56,100. ಆದರೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದರೆ, ಅದು ರೂ. 2,50,000 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಬಳದ ಜೊತೆಗೆ, ಉಚಿತ ಮನೆ, ಕಾರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ಪಿಂಚಣಿಯಂತಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೂ ಇವೆ.
ಆರ್ಬಿಐ ಗ್ರೇಡ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿ: ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಡ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಲಾಭದಾಯಕ ಹುದ್ದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆರಂಭಿಕ ವೇತನವು ರೂ. 1,00,000 ರಿಂದ ರೂ. 1,15,000 ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮುಂಬೈನಂತಹ ದುಬಾರಿ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ, ನೀವು ಐಷಾರಾಮಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಆರ್ಬಿಐ ಗ್ರೇಡ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಲು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.
ಪಿಎಸ್ಯು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು: ಗೇಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣರಾದವರು ONGC, IOCL, NTPC ಯಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಆರಂಭಿಕ ವೇತನವು ರೂ. 60,000 ರಿಂದ ರೂ. 1,80,000 ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಬೋನಸ್, ಭತ್ಯೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಬಳ ಸುಮಾರು ರೂ. 2 ಲಕ್ಷ. ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನವು ಸುಲಭವಾಗಿ ರೂ. 15 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ. 20 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ತಲುಪಬಹುದು.
ಭಾರತೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಸೇವೆಗಳು: ಭೂಸೇನೆ, ನೌಕಾಪಡೆ, ವಾಯುಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಅಥವಾ ತತ್ಸಮಾನ ಶ್ರೇಣಿಯ ಆರಂಭಿಕ ವೇತನ ರೂ. 56,100. ಆದರೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಸೇವಾ ವೇತನ (MSP) ಮತ್ತು ಅಪಾಯ ಭತ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಳ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು, ಉಚಿತ ಪಡಿತರ, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸುತ್ತವೆ.
ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಂಬಳವು ಶ್ರೇಣಿಯೊಂದಿಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 2,00,000 ವರೆಗೆ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಅವರಿಗೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.