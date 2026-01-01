English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Career
  • ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೇ ಗಳಿಸಬಹುದಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಯಾವುವು ಗೊತ್ತಾ? ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಯಾಲರಿ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇರೋದು

ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೇ ಗಳಿಸಬಹುದಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಯಾವುವು ಗೊತ್ತಾ? ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಯಾಲರಿ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇರೋದು

highest paying government jobs: ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಅತ್ಯಧಿಕ ಸಂಬಳವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಹದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Jan 1, 2026, 06:02 PM IST
  • 7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ನಂತರ, ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಸಂಬಳವು ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ.
  • ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಅತ್ಯಧಿಕ ಸಂಬಳವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಹದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ

Trending Photos

ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಇವೆರಡನ್ನು ಬೆರೆಸಿಟ್ಟು ಹಚ್ಚಿದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿ ಮೊಣಕಾಲುದ್ದ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ
camera icon6
Gray Hair Home Remedies
ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಇವೆರಡನ್ನು ಬೆರೆಸಿಟ್ಟು ಹಚ್ಚಿದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿ ಮೊಣಕಾಲುದ್ದ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ
ಶನಿ ಶುಕ್ರ ಯುತಿ: 10 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಲಾಭ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗ.. ಬದುಕಿನ ದಿಕ್ಕೇ ಬದಲು
camera icon10
Labh Drishti Rajyog 2026
ಶನಿ ಶುಕ್ರ ಯುತಿ: 10 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಲಾಭ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗ.. ಬದುಕಿನ ದಿಕ್ಕೇ ಬದಲು
ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್‌ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ತೊಡೆದುಹಾಕತ್ತೆ ತುಂಡು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು! ಈ ರೀತಿ ಬಳಸಿದ್ರೆ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಕೂದಲು..
camera icon5
lemon for dandruff
ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್‌ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ತೊಡೆದುಹಾಕತ್ತೆ ತುಂಡು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು! ಈ ರೀತಿ ಬಳಸಿದ್ರೆ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಕೂದಲು..
ನ್ಯೂ ಇಯರ್‌ ನೈಟ್‌ ಬಿಯರ್‌ ಡಬಲ್‌ ಕಿಕ್‌ ಹೊಡಿಬೇಕಾ..! ಜಸ್ಟ್‌ ಈ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್‌ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ
camera icon8
beer
ನ್ಯೂ ಇಯರ್‌ ನೈಟ್‌ ಬಿಯರ್‌ ಡಬಲ್‌ ಕಿಕ್‌ ಹೊಡಿಬೇಕಾ..! ಜಸ್ಟ್‌ ಈ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್‌ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ
ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೇ ಗಳಿಸಬಹುದಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಯಾವುವು ಗೊತ್ತಾ? ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಯಾಲರಿ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇರೋದು

highest paying government jobs: ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಅತ್ಯಧಿಕ ಸಂಬಳವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಹದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಅತ್ಯಧಿಕ ಸಂಬಳವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಹದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಕೇವಲ ಹಣ ಗಳಿಸುವುದಲ್ಲ, ಗೌರವ, ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಯುವಕರು UPSC, SSC ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳಿಂದ ಆರಾಮದಾಯಕ ಜೀವನವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. 

7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ನಂತರ, ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಸಂಬಳವು ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಅಲಂಕಾರಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಈ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈಗ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಅತ್ಯಧಿಕ ಸಂಬಳವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ. 

ಭಾರತೀಯ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸೇವೆ (IFS): ನೀವು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, IFS ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅವರ ಮೂಲ ವೇತನವು IAS ಅಧಿಕಾರಿಗಳಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, 56,100 ರೂ. ಆದರೆ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡಾಗ, ನಿಮಗೆ ವಿದೇಶಿ ಭತ್ಯೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು ಮಾಸಿಕ ವೇತನವು 2 ಲಕ್ಷದಿಂದ 3 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಐಎಎಸ್, ಐಪಿಎಸ್: ಯುಪಿಎಸ್‌ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆಯಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳು ಐಎಎಸ್, ಐಪಿಎಸ್. ಆರಂಭಿಕ ಮೂಲ ವೇತನ ರೂ. 56,100. ಆದರೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದರೆ, ಅದು ರೂ. 2,50,000 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಬಳದ ಜೊತೆಗೆ, ಉಚಿತ ಮನೆ, ಕಾರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ಪಿಂಚಣಿಯಂತಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೂ ಇವೆ.

ಆರ್‌ಬಿಐ ಗ್ರೇಡ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿ: ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಡ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಲಾಭದಾಯಕ ಹುದ್ದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆರಂಭಿಕ ವೇತನವು ರೂ. 1,00,000 ರಿಂದ ರೂ. 1,15,000 ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮುಂಬೈನಂತಹ ದುಬಾರಿ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ, ನೀವು ಐಷಾರಾಮಿ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಆರ್‌ಬಿಐ ಗ್ರೇಡ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಲು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.

ಪಿಎಸ್‌ಯು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು: ಗೇಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣರಾದವರು ONGC, IOCL, NTPC ಯಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಆರಂಭಿಕ ವೇತನವು ರೂ. 60,000 ರಿಂದ ರೂ. 1,80,000 ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಬೋನಸ್, ಭತ್ಯೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಬಳ ಸುಮಾರು ರೂ. 2 ಲಕ್ಷ. ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನವು ಸುಲಭವಾಗಿ ರೂ. 15 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ. 20 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ತಲುಪಬಹುದು.

ಭಾರತೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಸೇವೆಗಳು: ಭೂಸೇನೆ, ನೌಕಾಪಡೆ, ವಾಯುಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಅಥವಾ ತತ್ಸಮಾನ ಶ್ರೇಣಿಯ ಆರಂಭಿಕ ವೇತನ ರೂ. 56,100. ಆದರೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಸೇವಾ ವೇತನ (MSP) ಮತ್ತು ಅಪಾಯ ಭತ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಳ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು, ಉಚಿತ ಪಡಿತರ, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸುತ್ತವೆ. 

ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಂಬಳವು ಶ್ರೇಣಿಯೊಂದಿಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 2,00,000 ವರೆಗೆ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಅವರಿಗೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.

highest paying government jobstop government jobs salaryIAS IFS IPS salary benefitsRBI Grade B officer salary 2026ISRO scientist salary

Trending News