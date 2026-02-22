English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಜೆಇಇ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದರೆ ಎನ್‌ಐಟಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಬಹುದು?

ನೀವು ಜೆಇಇ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ನಿಮಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಎನ್‌ಐಟಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಅಂಕಗಳು ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...  

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Feb 22, 2026, 04:18 PM IST
  • ಜೆಇಇ ಮುಖ್ಯ 2026 ಸೆಷನ್ 2 ಏಪ್ರಿಲ್ 2ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 9ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ
  • ಉನ್ನತ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಜೆಇಇ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ
  • NIT (ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ)ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ಬೇಕು?

ಜೆಇಇ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದರೆ ಎನ್‌ಐಟಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಬಹುದು?

JEE main 2026 cutoff: ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ನೀವು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಜೆಇಇ ಮುಖ್ಯ 2026ರ ಮೊದಲ ಅವಧಿಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 25ರಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಎರಡನೇ, ಏಪ್ರಿಲ್ ಅವಧಿಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಜೆಇಇ ಮುಖ್ಯ 2026 ಸೆಷನ್ 2 ಏಪ್ರಿಲ್ 2ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 9ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಉನ್ನತ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಜೆಇಇ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಉನ್ನತ NIT (ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ)ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಎಷ್ಟು ಅಂಕಗಳು ಬೇಕು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ನಿಮಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಅದರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತೇವೆ.

ಉನ್ನತ NITಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು JEE ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಆಫ್ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ NITಗಳಲ್ಲಿ B.Tech ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವು JEE ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. NIT ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, JEE ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.90 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಗಳನ್ನ ಗಳಿಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು NITಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಇಂದಿಗೂ ಇದೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಣ್ಣು! ಭಾರತೀಯರಿಗೆನೇ ಈ ಜಾಗಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ

ಕಟ್ಆಫ್

ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ, NITಗಳಿಗೆ JEE ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಆಫ್ ಅನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿಭಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉನ್ನತ NIT ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ JEE ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಆಫ್ ವಿಭಿನ್ನ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

JoSAA ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಸುತ್ತಿನ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಪ್ರವೇಶ ಕಟ್‌ಆಫ್‌ಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶೇಕಡಾವಾರುಗಳು ಮಾತ್ರ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನ ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ಶಾಖೆಯ ಆದ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಯ್ಕೆಯಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಸಹ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ.

ಜೆಇಇ ಮುಖ್ಯ 2026 ಅವಧಿ 2ಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? 

  • ಮೊದಲು ಜೆಇಇ ಮೇನ್‌ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. 
  • ನಂತರ ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಬಂಧಿತ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. 
  • ಇದಾದ ನಂತರ ನೀವೇ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ. 
  • ಇದರ ನಂತರ ಫಾರ್ಮ್ Submit ಮಾಡಿ. 
  • ಫಾರ್ಮ್ Submit ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ದೃಢೀಕರಣ ಪುಟವನ್ನ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 
  • ಕೊನೆಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಲಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಥಾನವೇನು?

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

