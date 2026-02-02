ವಾಯುಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿವೀರ್ ಎಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

Agniveer salary
: ನೀವು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಯೋಧರಾಗಲು ಆಶಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ. ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯು ಅಗ್ನಿವೀರ್ ವಾಯು (01/2027) ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಆಸಕ್ತ ಮತ್ತು ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿವೀರ್ನ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ...
ಅಗ್ನಿವೀರ್ ಎಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ?
ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿವೀರ್ ಅವರ ವೇತನ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
* ಅಗ್ನಿವೀರ್ವಾಯು ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 30,000 ರೂ. ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 21,000 ರೂ. ಇನ್ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
* ಎರಡನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿವೀರ್ವಾಯು ತಿಂಗಳಿಗೆ 33,000 ರೂ. ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 23,100 ರೂ. ಇನ್ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
* ಮೂರನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಅಗ್ನಿವೀರ್ವಾಯು ತಿಂಗಳಿಗೆ 36,500 ರೂ. ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 25,550 ರೂ. ಇನ್ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
* ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿವೀರ್ವಾಯು ತಿಂಗಳಿಗೆ 40,000 ರೂ. ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಾನರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 28,100 ರೂ. ಇನ್ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೇಶಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು?
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಹಂತಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯನ್ನ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
* ಮೊದಲು ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ.
* ನಂತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಬಂಧಿತ ಲಿಂಕ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು.
* ಇದಾದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
* ಇದರ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯನ್ನ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ.
* ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ submit ಮಾಡಿ.
* ಇದರ ನಂತರ ದೃಢೀಕರಣ ಪುಟವನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.
* ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನೇರ ಲಿಂಕ್
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕನಿಷ್ಠ 17.5 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ 21 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹಳೆಯವರಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಜನವರಿ 1, 2006ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಜುಲೈ 1, 2009ಕ್ಕಿಂತ ನಂತರ ಜನಿಸಿರಬೇಕು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Union Budget 2026: 2047ರ ‘ಸಮೃದ್ಧ ಭಾರತ’ಕ್ಕೆ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ..!