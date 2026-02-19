English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Career
  • ಅಗ್ನಿವೀರ್ ನೇಮಕಾತಿ 2026 ಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಅಗ್ನಿವೀರ್ ನೇಮಕಾತಿ 2026 ಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಅಗ್ನಿವೀರ್ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯನ್ನು 21 ರಿಂದ 23 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಈ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ಅಗ್ನಿವೀರ್ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯನ್ನು 21 ರಿಂದ 22 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Feb 19, 2026, 04:10 PM IST
  • 22 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ
  • ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ
  • ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಜುಲೈ 1, 2005 ಮತ್ತು ಜುಲೈ 1, 2009 ರ ನಡುವೆ ಜನಿಸಿರಬೇಕು.

Trending Photos

ಗಣಿಗಳಿಂದಲ್ಲ, ಭಾರತದ ಈ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ ಶುದ್ದ ಚಿನ್ನ! ರಾಶಿಗಟ್ಟಲೇ ಬಂಗಾರ ಸಿಗುತ್ತಿರುವುದೆಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ?
camera icon6
Gold price
ಗಣಿಗಳಿಂದಲ್ಲ, ಭಾರತದ ಈ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ ಶುದ್ದ ಚಿನ್ನ! ರಾಶಿಗಟ್ಟಲೇ ಬಂಗಾರ ಸಿಗುತ್ತಿರುವುದೆಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ?
ಗುರುವಿನ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಸಂಚಾರ! 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಡಬಲ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌..
camera icon11
Mercury transit effects
ಗುರುವಿನ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಸಂಚಾರ! 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಡಬಲ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌..
ಜಗತ್ತಿನ ಈ 4 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಸಿಗುತ್ತೆ: ಈ ಪೈಕಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ 2 ಸ್ಥಳಗಳಿವೆ...
camera icon5
Free Gold
ಜಗತ್ತಿನ ಈ 4 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಸಿಗುತ್ತೆ: ಈ ಪೈಕಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ 2 ಸ್ಥಳಗಳಿವೆ...
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಜೆರ್ಸಿ ಧರಿಸಿ ಫೀಲ್ಡ್‌ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ! ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon7
Abhishek Sharma ducks record
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಜೆರ್ಸಿ ಧರಿಸಿ ಫೀಲ್ಡ್‌ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ! ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?
ಅಗ್ನಿವೀರ್ ನೇಮಕಾತಿ 2026 ಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಇದೊಂದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ, ಈಗ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ಅಗ್ನಿವೀರ್ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ನಿವೀರ್ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಅಗ್ನಿವೀರ್ ನೇಮಕಾತಿ 2026 ಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ಅಗ್ನಿವೀರ್ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ.ಈ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ 2026 ರಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿವೀರ್ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.ಅಗ್ನಿವೀರ್ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯನ್ನು 21 ರಿಂದ 23 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಈ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ಅಗ್ನಿವೀರ್ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯನ್ನು 21 ರಿಂದ 22 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಿದೆ.ಇದರರ್ಥ 22 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗಿನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಈಗ ಅಗ್ನಿವೀರ್ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗಣಿಗಳಿಂದಲ್ಲ, ಭಾರತದ ಈ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ ಶುದ್ದ ಚಿನ್ನ! ರಾಶಿಗಟ್ಟಲೇ ಬಂಗಾರ ಸಿಗುತ್ತಿರುವುದೆಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ?

ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ಅಗ್ನಿವೀರ್ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದು, 22 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ. ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ 17.5 ರಿಂದ 22 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅಗ್ನಿವೀರ್ ನೇಮಕಾತಿ 2026 ಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಜುಲೈ 1, 2005 ಮತ್ತು ಜುಲೈ 1, 2009 ರ ನಡುವೆ ಜನಿಸಿರಬೇಕು.

ಅಗ್ನಿವೀರ್ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, 10 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅಗ್ನಿವೀರ್ ಜನರಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.ಆದಾಗ್ಯೂ, 10 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 45% ಅಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 33% ಅಂಕಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.

ಅಗ್ನಿವೀರ್ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ: 12ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ, ಗಣಿತ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 50% ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರಬೇಕು.

ಅಗ್ನಿವೀರ್ ಕ್ಲರ್ಕ್/ಸ್ಟೋರ್ ಕೀಪರ್: 12ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ 60 ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಗಣಿತ/ಅಕೌಂಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೇ 50 ರಷ್ಟು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರಬೇಕು.

ಅಗ್ನಿವೀರ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್‌ಮನ್: ಪ್ರತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶೇ 33 ರಷ್ಟು ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ 8ನೇ ಅಥವಾ 10ನೇ ತರಗತಿ ಉತ್ತೀರ್ಣ.

ಮಹಿಳಾ ಮಿಲಿಟರಿ ಪೊಲೀಸ್ (GD): 10 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ 45 ರಷ್ಟು ಅಂಕಗಳು ಕಡ್ಡಾಯ.

ಸೋಲ್ಜರ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್: ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ, ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನೊಂದಿಗೆ 12 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 50 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತೀರ್ಣ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್‌ ಹಾಕಿದ ಸರ್ಕಾರ! ಇನ್ಮುಂದೆ ʼಕಸದಿಂದ ರಸʼ ಅಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ದುಬಾರಿ ಬಂಗಾರ

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?:

ಅಗ್ನಿವೀರ್ ನೇಮಕಾತಿ 2026 ಕ್ಕೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರವರೆಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳು ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ. ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಆಸಕ್ತ ಮತ್ತು ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು : http://joinindianarmy.nic.in .

About the Author
Agniveer Bharti 2026Agniveer Bharti 2026 Application processAgniveer Bharti 2026 age limitAgniveer Bharti 2026 age limit New rule

Trending News