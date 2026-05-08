student bus pass online application : ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕಾಲೇಜು/ಡಿಪ್ಲೊಮ, ಐಟಿಐ, ವೃತ್ತಿಪರ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು, ಸಂಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಪಿಹೆಚ್ಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೊಸ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪಾಸ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 10 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಪಡೆಯಲು ಹೊಸ ದರವನ್ನು ಹಾಗೂ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಪೊರ್ಟಲ್ https://sevasindhu.karnataka.gov.in/ ಲಿಂಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆ ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ ಪಾಸ್ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಣಕೀಕೃತವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಸ್ ಪಾಸ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಸ್ ಪಾಸ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಹೇಗೆ? ದರವೆಷ್ಟು?
2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ KSRTC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ದರಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 10 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರೂ. 1050 (ಕಾಲೇಜು/ಡಿಪ್ಲೋಮಾ) ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ಪಂಗಡದ (SC/ST) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಾಸ್ ದರ ರೂ. 150 ಇರುತ್ತದೆ. ಸೇವಾಸಿಂಧು ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
KSRTC ಬಸ್ ಪಾಸ್ ದರ ವಿವರಗಳು (2025-26):
ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: ಸುಮಾರು ರೂ. 1050 (10 ತಿಂಗಳಿಗೆ).
SC/ST ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: ರೂ. 150 (ರಿಯಾಯಿತಿ ದರ).
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ: seva Sindhu portal ನಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
BMTC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ದರಗಳು (ಬೆಂಗಳೂರು):
ಪಿಯುಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: ರೂ. 1000 (10 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿ).
ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: 5 ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 550, 10 ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 1000, ಮತ್ತು 12 ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 1200.
ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಪಡೆಯಲು ಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆಗಳು
- ಖಾಯಂ ವಿಳಾಸ ದಾಖಲೆ ( ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್).
- ಶಾಲಾ/ಕಾಲೇಜಿನ 2023-24ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರವೇಶ ರಸೀದಿ.
- ವಿಳಾಸ ಬದಲಾವಣೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಪತ್ರ.
- ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಲಗತ್ತಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ.
- ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಳತೆಯ ಫೋಟೋ.
ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಮೂಲಕ ಆನ್ಲೈನ್ಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ
- ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ https://sevasindhu.karnataka.gov.in/ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.
- ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಗಳು ಸೇವೆಗಳು ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
- ಮತ್ತೊಂದು ಪುಟ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
- ನಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಸ್ಪಾಸ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
- ನವೀಕರಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಾಸ್ಗಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
- ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ನೀಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಂಡು, ನಿಮ್ಮ ಲಾಗಿನ್ ಐಡಿ ಬಳಸಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ.
- ನಂತರ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದ ಆರ್.ಡಿ. ಸಂಖ್ಯೆ, ಶಾಲೆ, ಕಾಲೇಜು ಇತ್ಯಾದಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.
- ಪ್ರವೇಶದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಿದ ರಸೀದಿಯನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.
- ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಪಾಸ್ ಫೋರ್ಟ್ ಅಳತೆಯ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು jpeg/jpg/png/ಫೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಭಾವಚಿತ್ರವು ಒಂದು ಎಂಬಿ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು.
- ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಾಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾದ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಒಟಿಪಿ ಬರುತ್ತದೆ.
- ನಂತರ ಕೆಎಸ್ ಆರ್ಟಿಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಕಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಅನುಮೋದನೆ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಹತ್ತಿರದ ಪಾಸ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಪಾಸ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ:
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇವಾಸಿಂಧು ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ-ಒಂದು, ಗ್ರಾಮ-ಒಂದು ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು-ಒಂದು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ರೂ. 30 ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಅರ್ಜಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ನಂತರ SMS ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ನಂತರ ನಿಗದಿತ ಕೌಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು KSRTC ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.