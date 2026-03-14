UPSC ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸಾಗದೇ IAS ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಈ ವಿಚಾರವೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ 

UPSC exam facts : ದೇಶದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಯುವಕರು ಒಂದೇ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕಾದರೂ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಐಎಎಸ್ ಆಗಲು ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗುವುದು ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಐಎಎಸ್ ಆಗಲು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಗವಿದೆ. ಅನೇಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಡ್ತಿಯ ಮೂಲಕವೂ ಐಎಎಸ್ ಕೇಡರ್ಗೆ ಸೇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಮಾರ್ಗ ಸುಲಭವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಐಎಎಸ್ ಆಗಲು ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಮತ್ತು ನೇರ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್
ಮೇನ್ಸ್
ಸಂದರ್ಶನ
ಈ ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಮಸ್ಸೂರಿಯಲ್ಲಿರುವ LBSNAA ಗೆ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತರಬೇತಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ಅವರಿಗೆ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ರಾಜ್ಯ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳಿಂದ ಐಎಎಸ್ : ರಾಜ್ಯ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಡ್ತಿಯ ಮೂಲಕವೂ ಐಎಎಸ್ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ಕೆಲವೇ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಿಸಿಎಸ್ ನಿಂದ ಐಎಎಸ್ ಗೆ ಬಡ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ KPSC ಯಂತೆ, ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳು ಸಹ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಧಿಕಾರಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಡಿಎಂ, ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಲೆಕ್ಟರ್ನಂತಹ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಬಹುದು? : ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, 10 ರಿಂದ 12 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ರಾಜ್ಯ ಸೇವಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಐಎಎಸ್ ಬಡ್ತಿಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಬಡ್ತಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವು ಅಗತ್ಯ ಷರತ್ತುಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ನಿಗದಿತ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಅಧಿಕಾರಿಯ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಬೇಕು,
ಸೇವಾ ದಾಖಲೆ ಬಲವಾಗಿರಬೇಕು,
ಐಎಎಸ್ ಕೇಡರ್ನಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ ಇರಬೇಕು,
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಶಿಫಾರಸು ಮುಖ್ಯ.
ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಯಾರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ? : ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯು ಐಎಎಸ್ ಬಡ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಹಿರಿಯ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಯುಪಿಎಸ್ಸಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಿತಿಯು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೇವಾ ದಾಖಲೆಗಳು, ಗೌಪ್ಯ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲಸವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಐಎಎಸ್ ಕೇಡರ್ಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.