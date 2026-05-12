NEET UG 2026 ಪರೀಕ್ಷೆ ಯನ್ನು ಮೇ 3 2026 ರಂದು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಶೇಕಡಾ 96.92 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. 22,75,011 ನೋಂದಾಯಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗಳಲ್ಲಿ 22,05,035 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಪದವಿಪೂರ್ವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.
ನೀಟ್ ಯುಜಿ 2026 ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಎಜೆನ್ಸಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಜೂನ್ 13 ಅಥವಾ ಜೂನ್ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ನೀಟ್ ಯುಜಿ 2026 ರ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಎಜೆನ್ಸಿ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ನೀಟ್ ಯುಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಫಲಿತಾಂಶ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಎನ್ಟಿಎ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
ನೀಟ್ ಯುಜಿ 2026 ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕೀ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ( NEET UG 2026 Key answers ) ಸಹ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ನೀಟ್ 2026 ಫಲಿತಾಂಶ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಎನ್ಟಿಎ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ https://neet.nta.nic.in/ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
NEET UG 2026 ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕೋಟಾ (AIQ) ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅರ್ಹರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಸುತ್ತುಗಳು MBBS, BDS ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷವನ್n ಗಮನಿಸಿ ಅಂದಾಜಿಸುವುದಾದರೆ ನೀಟ್ ಯುಜಿ 2026 ರ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕಟ್ ಆಫ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು EWS ವಿಭಾಗಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕನಿಷ್ಠ 50% ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. OBC, SC ಮತ್ತು ST ವಿಭಾಗಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 40% ಶೇಕಡಾವಾರು ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಫ್ ನಿಲ್ಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅಂಕಗಳು 143 ಮತ್ತು 113 ರ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತವೆ.
ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ 2026 ಫಲಿತಾಂಶ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಲು ತಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಂಬರ್, ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ನಮೂದಿಸಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಮೂಲಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
NEET 2026 ಫಲಿತಾಂಶ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ ಇಲ್ಲಿದೆ:
NEET UG 2026 ಫಲಿತಾಂಶ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ:
- ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ https://neet.nta.nic.in/ ಅಥವಾ https://ntaresults.nic.in/ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.
- ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ "NEET UG 2023 Result" ಎಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
- ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಲಾಗಿನ್ ಐಡಿ, ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ, ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.
- ಆಗ ನಿಮಗೆ ನೀಟ್ ಯುಜಿ 2026 ಫಲಿತಾಂಶ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
- ಅದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
ನೀಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಮೀಟಿ (ಎಂಸಿಸಿ) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅರ್ಹತಾ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ (ನೀಟ್) ಯುಜಿ 2026 ರ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಯನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಕಟಿಸಲಿದೆ. ಆ ಬಳಿಕ ನೀಟ್ ಯುಜಿ 2026 ರ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಎಂಬಿಬಿಎಸ್, ಬಿಡಿಎಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಲು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.