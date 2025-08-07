English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ನೀವು 10 ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು...ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿದೆ ನಿಮಗೆ ಸುವರ್ಣ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ...!

ಐಜಿಐ ಏವಿಯೇಷನ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ದೆಹಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ 1017 ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಮತ್ತು 429 ಲೋಡರ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಆಸಕ್ತರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21, 2025ರೊಳಗೆ igiaviationdelhi.com ಮೂಲಕ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

Written by - Manjunath N | Last Updated : Aug 7, 2025, 03:43 PM IST
  • ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟಾಫ್: 12ನೇ ತರಗತಿ ಉತ್ತೀರ್ಣ, ವಯಸ್ಸು 18-30 ವರ್ಷ.
  • ಲೋಡರ್: 10ನೇ ತರಗತಿ ಉತ್ತೀರ್ಣ, ವಯಸ್ಸು 20-40 ವರ್ಷ
  • ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ, ಗಣಿತ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ವಾಯುಯಾನ ವಿಷಯಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.

Trending Photos

ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 18 ವರ್ಷಗಳ ರಾಜಯೋಗ:ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ವಾಹನ, ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಒಲಿಯುವ ಪರ್ವ ಕಾಲ! ಒಲಿದು ಬರುವುದು ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ
camera icon6
Rahu
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 18 ವರ್ಷಗಳ ರಾಜಯೋಗ:ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ವಾಹನ, ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಒಲಿಯುವ ಪರ್ವ ಕಾಲ! ಒಲಿದು ಬರುವುದು ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ
ಶ್ರೀಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಆರಾಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ʼಧರ್ಮಸ್ಥಳʼ ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯನಾ? ಜೈನ ದೇವಾಲಯನಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಾಹಿತಿ
camera icon7
dharmasthala
ಶ್ರೀಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಆರಾಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ʼಧರ್ಮಸ್ಥಳʼ ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯನಾ? ಜೈನ ದೇವಾಲಯನಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಾಹಿತಿ
ಕೇವಲ 120 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಈ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸಿ.. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 55 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಗ್ಯಾರೆಂಟಿ!
camera icon7
Pomegranate Farming
ಕೇವಲ 120 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಈ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸಿ.. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 55 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಗ್ಯಾರೆಂಟಿ!
ಸನ್ಯಾಸತ್ವ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮಹಿಳಾ ಸಾಧುಗಳು ಮುಟ್ಟಾದರೆ ಏನ್‌ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿವರ
camera icon7
Female monk during periods
ಸನ್ಯಾಸತ್ವ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮಹಿಳಾ ಸಾಧುಗಳು ಮುಟ್ಟಾದರೆ ಏನ್‌ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿವರ
ನೀವು 10 ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು...ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿದೆ ನಿಮಗೆ ಸುವರ್ಣ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ...!

ಐಜಿಐ ಏವಿಯೇಷನ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ದೆಹಲಿಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಮತ್ತು ಲೋಡರ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು 1446 ಖಾಲಿ ಜಾಗಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಆಸಕ್ತ ಮತ್ತು ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21, 2025 ರೊಳಗೆ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ igiaviationdelhi.com ಮೂಲಕ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕನಸು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ.

ನೇಮಕಾತಿ ವಿವರ:

ಈ ನೇಮಕಾತಿಯ ಮೂಲಕ 1017 ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಹುದ್ದೆಗಳು ಮತ್ತು 429 ಲೋಡರ್ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ದೆಹಲಿಯ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.

ಅರ್ಹತೆ ಮಾನದಂಡ:

  • ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟಾಫ್: ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಪಿಯುಸಿ (12ನೇ ತರಗತಿ) ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರಬೇಕು. ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ 18 ರಿಂದ 30 ವರ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಇರಬೇಕು.
  • ಲೋಡರ್: ಕನಿಷ್ಠ 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು. ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ 20 ರಿಂದ 40 ವರ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಇರಬೇಕು.

ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ:

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಯು ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯು 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ, ಗಣಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ವಾಯುಯಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 100 ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರುತ್ತವೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅಂಕದಂತೆ ಒಟ್ಟು 100 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಸಂಬಳ:

  • ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟಾಫ್: ತಿಂಗಳಿಗೆ 25,000 ರಿಂದ 35,000 ರೂ.
  • ಲೋಡರ್: ತಿಂಗಳಿಗೆ 15,000 ರಿಂದ 25,000 ರೂ.

ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ

  • ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟಾಫ್: 350 ರೂ.
  • ಲೋಡರ್: 250 ರೂ.

ಈ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕು.ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ವಿಧಾನಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆಸಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ igiaviationdelhi.comಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ, ನಿಗದಿತ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿ. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ನಂತರ, ಅರ್ಜಿಯ ಪ್ರಿಂಟ್‌ಔಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಭವಿಷ್ಯದ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.

ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ:

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21, 2025. ಆಸಕ್ತರು ಈ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಕನಸು ಕಾಣುವವರಿಗೆ ಈ ನೇಮಕಾತಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.

IGI Aviation Services jobsDelhi Airport jobsGround Staff jobs DelhiLoader jobs Delhi AirportAirport jobs India

Trending News