/ಹತ್ತಲ್ಲ, ನೂರಲ್ಲ.. ಬರೋಬ್ಬರಿ 25,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳು, SSLC ಪಾಸಾಗಿದ್ರೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ!

India Post GDS Recruitment 2026 notification: ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯು 25,000 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹುದ್ದೆಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಈಗ ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಖಾಲಿ ಇರುವ 25,000 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಬಂಧ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯ ಈ ಮೂರು ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ
ಖಾಲಿ ಇರುವ ಒಟ್ಟೂ ಹುದ್ದೆಗಳು : 25,000
ಬ್ರಾಂಚ್ ಪೋಷ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ (BPM): ₹12,000 ದಿಂದ ₹29,000 ಸಂಬಳ
ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಪೋಷ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ (ABPM): ₹10,000 ದಿಂದ ₹24,000 ವೇತನ
ಗ್ರಾಮೀಣ ಡಾಕ್ ಸೇವಕ್ ₹10,000 ದಿಂದ ₹24,000 ವೇತನ
ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯ ಈ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕೇವಲ 10ನೇ ತರಗತಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದರೇ ಸಾಕು. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು, ಯಾವುದಾದರೂ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಗಣಿತ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕನಿಷ್ಠ 18 ವರ್ಷದಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ 40 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರು ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು.
ಅರ್ಜಿಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಮುಖ ದಿನಾಂಕಗಳು;
OTR (ಒಂದು ಬಾರಿ ನೋಂದಣಿ) ಆರಂಭ: ಆಗಸ್ಟ್ 31
OTR (ಒಂದು ಬಾರಿ ನೋಂದಣಿ) ಮುಕ್ತಾಯ: ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 19 (ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯ ಒಳಗೆ)
ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆರಂಭ: ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 2
ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 21 (ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯ ಒಳಗೆ)
ಅರ್ಜಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅವಧಿ: ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 23 ರಿಂದ 24
ಅರ್ಜಿಸಲ್ಲಿಸಲು 100 ರೂಪಾಯಿ ಶುಲ್ಕ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಹಿಳೆಯರು, ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ (ಅಂಗವಿಕಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು) ಎಸ್ಸಿ, ಎಸ್ಟಿ, ಈ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲ. ಇವರು ಉಚಿತವಾಗಿ ಅರ್ಜಿಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
ಸೂಚನೆ: ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಸಂದರ್ಶನ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಅಂಕಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೆರಿಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅಧಿಕೃತ ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಜಿಡಿಎಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕು. ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ಇಮೇಲೆ ಮೂಲಕ ಐಡಿ ಬಳಸಿ ಒಟಿಆರ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. 10ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ತಂದೆ ಹೆಸರು, ತಾಯಿ ಹೆಸರು, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ನಮೂದಿಸಬೇಕು. ಅಂಚೆ ವಿಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಸಹಿಯನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿರುವ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕದ ಒಳಗೆ ಅನ್ವಯ ಆಗುವಂತಹ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು.