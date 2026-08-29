Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Career
  • /ಹತ್ತಲ್ಲ, ನೂರಲ್ಲ.. ಬರೋಬ್ಬರಿ 25,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳು, SSLC ಪಾಸಾಗಿದ್ರೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ!

ಹತ್ತಲ್ಲ, ನೂರಲ್ಲ.. ಬರೋಬ್ಬರಿ 25,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳು, SSLC ಪಾಸಾಗಿದ್ರೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ!

ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ 25,000 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಆಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

Written ByBhimappa
Published: Aug 29, 2026, 01:19 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 01:19 PM IST
ಹತ್ತಲ್ಲ, ನೂರಲ್ಲ.. ಬರೋಬ್ಬರಿ 25,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳು, SSLC ಪಾಸಾಗಿದ್ರೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ!

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
7,900mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯ POCO M8x 5G ಬಿಡುಗಡೆ: Snapdragon 4 Gen 5 ಚಿಪ್, 120Hz ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
2
3
4
5