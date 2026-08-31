/Indian Bank Recruitment 2026: 100 ಹೊಸ ಶಾಖೆಗಳ ಆರಂಭ, 2,500 ಮಂದಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ

Indian Bank Recruitment 2026: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ವಿಸ್ತರಣಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದೆ. 2026-27ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 100 ಹೊಸ ಶಾಖೆಗಳನ್ನ ತೆರೆಯಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸುಮಾರು 2,500 ಹೊಸ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ.
ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಬಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಳೆದ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಸುಮಾರು 100 ಹೊಸ ಶಾಖೆಗಳನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಇದೇ ರೀತಿಯ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನ ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನ 15 ಹೊಸ ಶಾಖೆಗಳನ್ನ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ದೇಶದ ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗಗಳತ್ತ ಗಮನ
ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈಗಾಗಲೇ ದೇಶದ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಲವಾದ ಶಾಖಾ ಜಾಲವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. 2020ರಲ್ಲಿ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಅನ್ನ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಪೂರ್ವ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ತಲುಪುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೊಂದಿದೆ. 2026ರ ಜೂನ್ 30ರ ವೇಳೆಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ 6,003 ದೇಶೀಯ ಶಾಖೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಂಗಾಪುರ, ಕೊಲಂಬೊ ಮತ್ತು ಜಾಫ್ನಾದಲ್ಲಿ ತಲಾ ಒಂದು ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂರು ವಿದೇಶಿ ಶಾಖೆಗಳಿವೆ. ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿರುವ GIFT Cityಯಲ್ಲಿ IFSC Banking Unit ಕೂಡ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
2,500 ಮಂದಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶ
ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಹೊಸ ನೇಮಕಾತಿ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಸುಮಾರು 2,500 ಮಂದಿಯಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಈ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪೇಷಲಿಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ ನೇಮಕಾತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ 30, 2026ರ ವೇಳೆಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 41,875 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಇದ್ದರು. ಹೊಸ ನೇಮಕಾತಿಯ ನಂತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಒಟ್ಟು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಲ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಲಾಭ?
ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಈ ವಿಸ್ತರಣಾ ಯೋಜನೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಬಯಸುತ್ತಿರುವ ಯುವಜನರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಷಲಿಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಹಣಕಾಸು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ರಿಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ಪೇಷಲಿಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ, ವಯೋಮಿತಿ ಮತ್ತು ಅನುಭವದ ಮಾನದಂಡಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಯಾವುದೇ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೊದಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ.
NPA ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿ
ಶಾಖೆ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಲು ಗಮನಹರಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ Gross NPA ಅನ್ನ ಶೇ.1.5ರಿಂದ 1.6ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತು Net NPAಯನ್ನ ಶೇ.0.15ರಿಂದ 0.2ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತರುವ ಗುರಿಯನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಸುಮಾರು ₹200 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಕೆಟ್ಟ ಸಾಲಗಳನ್ನ Asset Reconstruction Company (ARC)ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಯೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯಲಿದೆ.
Gold Loan ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೂ ಭರ್ಜರಿ ಗುರಿ
ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲದ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ Gold Loan portfolio ₹1.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯನ್ನ ದಾಟುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಚಿನ್ನದ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಇರುವ ಬಲವಾದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ಸಾಧಿಸಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯೋಜಿಸಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ 2026-27ರ ಯೋಜನೆ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ—ಹೊಸ ಶಾಖೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಕಾತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದ ಬೆಳವಣಿಗೆ. 100 ಹೊಸ ಶಾಖೆಗಳ ಆರಂಭದ ಮೂಲಕ ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ 2,500 ಹೊಸ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಕಾತಿಯಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆದರೆ 2,500 ನೇಮಕಾತಿ ಎಂದರೆ ಒಂದೇ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ 2,500 ಹುದ್ದೆಗಳು ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೇಮಕಾತಿ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು Indian Bankನ ಅಧಿಕೃತ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.