IOCL ನಲ್ಲಿ 500ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ನೇಮಕಾತಿ.. 10th, ಐಟಿಐ, ಪದವೀಧರರಿಗೂ ಅವಕಾಶ..!

ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಐಒಸಿಎಲ್)ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವಂತಹ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಡಿ ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಆಗಿದೆ.
ಐಒಸಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 509 ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಖಾಲಿ ಇವೆ. ಈ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲದೇ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳು ಮಾಡಿದರೆ ಸರ್ಜಿ ಸ್ವೀಕೃತ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ, ಯಾವ ಯಾವ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಖಾಲಿ ಇವೆ, ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿದೆ, ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಿಲಿಕೆ, ಪ್ರಮುಖ ದಿನಾಂಕಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ 248 ಉದ್ಯೋಗಗಳು, ಟ್ರೇಡ್ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ 127, ಪದವೀಧರ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ 107, ಟ್ರೇಡ್ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ ಪ್ರೆಶರ್ಸ್ 20, ಟ್ರೇಡ್ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೆಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ 7 ಹುದ್ದೆಗಳು ಇವೆ. ಈ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ, ಐಟಿಐ, ಪಿಯುಸಿ, ಡಿಪ್ಲೋಮಾ, ಬಿಎ, ಬಿಕಾಂ, ಬಿಎಸ್ಸಿ, ಬಿಬಿಎ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸ್ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದವರು ಅರ್ಹರು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಆ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು.
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 18 ರಿಂದ 24 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನವರು ಆಗಿರಬೇಕು. ಅರ್ಜಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕ ಇರುವುದಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡುಂತಿಲ್ಲ. ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಮೆರಿಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮೂಲಕ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಸರಿಯಾದ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ಇ-ಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಿಲಿಕೆ ಹೇಗಿದೆ?
ಒಬಿಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷ
ಎಸ್ಸಿ, ಎಸ್ಟಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಐದು ವರ್ಷ
ಪಿಡಬ್ಲುಬಿಡಿ (ಯುಆರ್) ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳು
ಪಿಡಬ್ಲುಬಿಡಿ (ಒಬಿಸಿ) ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷಗಳು
ಪಿಡಬ್ಲುಬಿಡಿ (ಎಸ್ಸಿ, ಎಸ್ಟಿ) ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳು
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 09 ಜನವರಿ 2026
