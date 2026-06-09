Banking Jobs: ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ (Banking Sector) ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಳ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ಹಲವರ ಕನಸು. ಆದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಎಂಬುದು ಹಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಎಸ್ಬಿಐ ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ (SBI Job Seekers) ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಒಂದಿದೆ. ಎಸ್ಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಕನಸು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡವರಿಗೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭರ್ಜರಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಎಸ್ಬಿಐ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ 2026 ರ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಅನ್ವಯ 7,150 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.
ದೇಶದ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SBI) 7,150 ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ಶಿಪ್ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಜೂನ್ 8 ಆಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ ಜೂನ್ 15 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಯುವ ಪದವೀಧರರು ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ಶಿಪ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅರ್ಹತೆ ಏನು?
ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಎಸ್ಬಿಐ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ!
7,150 ಹುದ್ದೆ, ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿತರಣೆ:
ಇನ್ನು ಈ 7,150 ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 561, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ 504, ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ 491, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ 460, ತಮಿಳುನಾಡು 396, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ 709, ಕರ್ನಾಟಕ 276 ಮತ್ತು ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. SC, ST, OBC ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಒಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಬಹುದು.
ಸ್ಟೈಫಂಡ್ ವಿವರ:
ಇನ್ನು ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀ ತಿಂಗ<ು 15,000 ರೂ. ಸ್ಟೈಫಂಡ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ದೆ. ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಇದು ಶಾಶ್ವತ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲ. ತರಬೇತಿ ನಂತರ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅನ್ನೂ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.