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SBI Job: ಎಸ್‌ಬಿಐನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಕನಸು ನಿಮ್ಮದಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅವಕಾಶ

SBI Jobs: ದೇಶದ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SBI) 7,150 ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ಶಿಪ್ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಜೂನ್ 8 ಆಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ ಜೂನ್ 15 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jun 09, 2026, 02:20 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 02:20 PM IST
SBI Job: ಎಸ್‌ಬಿಐನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಕನಸು ನಿಮ್ಮದಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅವಕಾಶ

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Prajwal B

Prajwal B

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