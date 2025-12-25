English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Career
  • ITI ಸೇರಿದಂತೆ ಪದವೀಧರರಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ.. ಆರಂಭದಲ್ಲೇ 30,000 ದಿಂದ 60,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ

ITI ಸೇರಿದಂತೆ ಪದವೀಧರರಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ.. ಆರಂಭದಲ್ಲೇ 30,000 ದಿಂದ 60,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ

ಐಟಿಐ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಖಾಲಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಹ ಹಾಗೂ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Dec 25, 2025, 05:37 PM IST
  • ಪ್ರೋಡಕ್ಷನ್‌, ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಲ್ಯಾಬ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು
  • ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರದಿಂದ ಸಂಬಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ
  • ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೆರಿಟ್‌ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರು ಶಾರ್ಟ್‌ಲಿಸ್ಟ್‌

Trending Photos

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇವಿಸುವ ಮಾಂಸ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದರೂ ಆಹಾರಪದ್ದತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಭಾರೀ ವ್ಯತ್ಯಾಸ
camera icon6
Bangladeshi Food
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇವಿಸುವ ಮಾಂಸ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದರೂ ಆಹಾರಪದ್ದತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಭಾರೀ ವ್ಯತ್ಯಾಸ
&quot;ಹಳ್ಳಿ ಪವರ್&quot; ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲೋದ್ಯಾರು?
camera icon6
Halli power reality show
"ಹಳ್ಳಿ ಪವರ್" ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲೋದ್ಯಾರು?
ಬಿಳಿಕೂದಲನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸುತ್ತೆ ಮನೆಯಂಗಳದ ತುಳಸಿ! ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ ಹೀಗಿರಲಿ..
camera icon6
White Hair
ಬಿಳಿಕೂದಲನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸುತ್ತೆ ಮನೆಯಂಗಳದ ತುಳಸಿ! ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ ಹೀಗಿರಲಿ..
2025ಕ್ಕೆ ಬಾಯ್‌ ಹೇಳಲು KGF ಹೀರೋಯಿನ್ ರೆಡಿ.. ಸ್ಪೆಷಲ್‌ ಫೋಟೋಸ್‌ ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಏನಂದ್ರು?
camera icon5
2025ಕ್ಕೆ ಬಾಯ್‌ ಹೇಳಲು KGF ಹೀರೋಯಿನ್ ರೆಡಿ.. ಸ್ಪೆಷಲ್‌ ಫೋಟೋಸ್‌ ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಏನಂದ್ರು?
ITI ಸೇರಿದಂತೆ ಪದವೀಧರರಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ.. ಆರಂಭದಲ್ಲೇ 30,000 ದಿಂದ 60,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ

ಖಾಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಯಂಗ್‌ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್‌ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ದೀ ಇಂಡಿಯನ್‌ ಟೆಲಿಫೋನ್‌ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ (ಐಟಿಐ) ಸಂಸ್ಥೆ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಅರ್ಹ ಹಾಗೂ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಐಟಿಐ ಸೇರಿದಂತೆ ಪದವೀಧರರು ಈ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹರು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

Add Zee News as a Preferred Source

ಐಟಿಐ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 2025-26 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ತುಂಬಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟು 215 ಯುವ ವೃತ್ತಿಪರರು ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು ಇವೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಡಿ ಬರುವ ಐಟಿಐ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರೋಡಕ್ಷನ್‌, ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಲ್ಯಾಬ್‌, ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್‌, ಹಣಕಾಸು, ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಂದದ ಆಧಾರದ ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.   

ಈ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಬಿಇ, ಬಿಟೆಕ್‌, ಎಂಬಿಎ, ಸ್ನಾತ್ತಕೋತ್ತರ, ಐಟಿಐ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. 35 ವರ್ಷಗಳ ಒಳಗಿನವರು ಇವುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಲಾಖೆಯ ವೈಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜಸ್ಟ್‌ SSLC ಪಾಸ್‌ ಆದವರಿಗೆ 549 ಜಾಬ್‌ಗಳು.. 21,700 ರೂ ಸ್ಯಾಲರಿ.. ಯುವಕ, ಯುವತಿಯರಿಗೂ ಅವಕಾಶ!

ಆಯಾ..ಆಯಾ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಾಸಿಕವಾಗಿ 30,000 ದಿಂದ 60,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಐದು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮೆರಿಟ್‌ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಶಾರ್ಟ್‌ಲಿಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂದರ್ಶನ, ಸ್ಕಿಲ್‌ ಟೆಸ್ಟ್‌, ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅರ್ಜಿಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು 2026ರ ಜನವರಿ 12ರ ಒಳಗಾಗಿ ಈ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಲೇ ಮಾಡಬಹುದು.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 40 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನವರಿಗೆ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌.. ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆ ಸೇರಿ 300ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

ITI LimitedYoung ProfessionalITI Limited RecruitmentITI Limited PostsAll India Govt Jobs

Trending News