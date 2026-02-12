JEE main: ಎನ್ಟಿಎ ನೀಡಿರುವ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಜೆಇಇ ಮೇನ್ 2026 ಸೆಷನ್ 1 ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ 16, 2026 ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ವಾರವೇ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿವೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಮುಂದೂಡಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಖರ ಕಾರಣವನ್ನು ಎನ್ಟಿಎ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಈ ವರ್ಷ 13 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜೆಇಇ ಮೇನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಉತ್ತರ ಕೀ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂತಿಮ ಉತ್ತರ ಕೀಯೊಂದಿಗೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದೆ.
ಫಲಿತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಶೇಕಡಾವಾರು ಅಂಕಗಳು, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಶ್ರೇಣಿ (AIR) ಮತ್ತು ವರ್ಗವಾರು ಕಟ್-ಆಫ್ ಅಂಕಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿವೆ. ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾದ ನಂತರ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ/ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ jeemain.nta.nic.in ಮೂಲಕ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಎನ್ಐಟಿ, ಐಐಐಟಿ, ಜಿಎಫ್ಟಿಐ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಈ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅನಧಿಕೃತ ಮೂಲಗಳು ಅಥವಾ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗದೆ, ಕೇವಲ ಎನ್ಟಿಎ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.