JEE ಮೇನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು? ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಾದರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

JEE Mains Exam and JEE Advanced Exam : ಜೆಇಇ ಮೇನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಾಗಿವೆ. ಜೆಇಇ ಮೇನ್ಸ್ ಅನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆ (NTA) ನಡೆಸಿದರೆ, ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದೊಂದು ಐಐಟಿ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. 2026ರಲ್ಲಿ ಜೆಇಇ ಮೇನ್ಸ್ ಜನವರಿ ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಮೇ 17ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಜೆಇಇ ಮೇನ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ದೇಶದ ಎನ್ಐಟಿ, ಐಐಐಟಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ದೇಶದ 23 ಐಐಟಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಸಾಧ್ಯ. ಇದೇ ಈ ಎರಡೂ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ITI ಸೇರಿದಂತೆ ಪದವೀಧರರಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ.. ಆರಂಭದಲ್ಲೇ 30,000 ದಿಂದ 60,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜೆಇಇ ಮೇನ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ.
ಜೆಇಇ ಮೇನ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮೂರು ಬಾರಿ ಬರೆಯಬಹುದು – 12ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಇದೆ – 12ನೇ ತರಗತಿ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ.
ಜೆಇಇ ಮೇನ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಧಾರಿತ (CBT) ಆಗಿದ್ದು, 3 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಗಣಿತ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಎಂಸಿಕ್ಯೂ ಹಾಗೂ ಸಂಖ್ಯಾತ್ಮಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಪತ್ರಿಕೆ 3 ಗಂಟೆಗಳದು. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಸಿಕ್ಯೂ, ಸಂಖ್ಯಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Daily GK Quiz: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಮೊದಲ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಯಾವುದು?
ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಜೆಇಇ ಮೇನ್ಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರವೇಶದ ಮೊದಲ ಹಂತವಾಗಿದ್ದು, ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಐಐಟಿಗಳ ಪ್ರವೇಶದ ಅಂತಿಮ ಹಂತವಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಗುರಿಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸರಿಯಾದ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ.