  • Job Updates: ಕೋಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 1600 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ..!

Job Updates: ಕೋಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 1600 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ..!

ಸೌತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಲ್‌ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ನೇಮಕಾತಿ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Mar 21, 2026, 03:52 PM IST
  • ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿ
  • ಅದರ ನಂತರ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ
  • ನಂತರ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯ ಪ್ರಿಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ

Job Updates: ಕೋಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 1600 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ..!

ಕೋಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ಶಿಪ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ ಹೊಂದಿದೆ. ನೀವು 10 ನೇ ಅಥವಾ 12 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಐಟಿಐ ಪದವಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ತಕ್ಷಣ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ. 500 ಪದವೀಧರ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ ಹುದ್ದೆಗಳು ಮತ್ತು 1,100 ತಂತ್ರಜ್ಞ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ ಹುದ್ದೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 1,600 ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇವೆ.

ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ನೇಮಕಾತಿ..!

ಸೌತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಲ್‌ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ನೇಮಕಾತಿ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್ 17 ರಂದು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ತಕ್ಷಣ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಮಾರ್ಚ್ 31 ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವಾಗಿದೆ.ಈಗ ಕೋಲ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಾರ ಈ ನೇಮಕಾತಿ ಅಭಿಯಾನವು ಒಟ್ಟು 1,600 ಪದವೀಧರ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಿದೆ. 10/12 ನೇ ತರಗತಿಯ ನಂತರ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಅಥವಾ ಐಟಿಐ ಪದವಿ ಪಡೆದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸಹ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ – 500 ಹುದ್ದೆಗಳು
ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ – 1100 ಹುದ್ದೆಗಳು

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ:

ಪದವೀಧರ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 4 ವರ್ಷಗಳ ಬಿಇ/ಬಿ.ಟೆಕ್/ಬಿಎಸ್‌ಸಿ/ಬಿ.ಕಾಂ/ಬಿಬಿಎ/ಬಿಸಿಎ ಪದವಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷಗಳ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. 10 ಅಥವಾ 12 ನೇ ತರಗತಿಯ ನಂತರ 2 ವರ್ಷದ ಡಿಪ್ಲೊಮಾಗಳು ಅಥವಾ 12 ನೇ ತರಗತಿಯ ನಂತರ 1 ವರ್ಷದ ಡಿಪ್ಲೊಮಾಗಳು ಮಾನ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಸಮಯದ, ನಿಯಮಿತ ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವಯೋಮಿತಿ:

ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ಶಿಪ್‌ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮಾರ್ಚ್ 31, 2026 ಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 18 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿರಬೇಕು. ಗರಿಷ್ಠ ವಯೋಮಿತಿ ಅಥವಾ ವರ್ಗವಾರು ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಿಲಿಕೆ ಇಲ್ಲ.

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ

ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ secl-cil.in ಗೆ ಹೋಗಿ.

ನಂತರ 'SECL ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ ನೇಮಕಾತಿ 2026 ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ' ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಅದರ ನಂತರ, ಲಾಗಿನ್ ಐಡಿ ರಚಿಸಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಿವರಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ

ಈಗ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ.

ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಸಹಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.

ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿ.

ಅದರ ನಂತರ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ.

ನಂತರ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯ ಪ್ರಿಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನು?

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆಗಳು ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್‌ಲಿಸ್ಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ SECL ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ ನೇಮಕಾತಿ 2026 ಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.ಇದರ ನಂತರ ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸುತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಂತಿಮ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೈಫಂಡ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ?

SECL ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ ನೇಮಕಾತಿ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಸಿಕ ಸ್ಟೈಫಂಡ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.ಈ ಸ್ಟೈಫಂಡ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹10,900 ರಿಂದ ₹12,300 ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.

SECL Apprentice Recruitment 2026South Eastern Coalfields LimitedSECL ApprenticeTechnician ApprenticeSECL Apprentice Vacancy

