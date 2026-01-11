ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ 22 ಸಾವಿರ ಉದ್ಯೋಗಗಳು... 10ನೇ ತರಗತಿ ಪಾಸಾದರೆ ಸಾಕು... ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

job : ರೈಲ್ವೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ. 10ನೇತರಗತಿ ಓದಿದವರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಈಗ RRB ಗ್ರೂಪ್ D ನೇಮಕಾತಿ 2026 ಮೂಲಕ ಬಂದಿದೆ. ರೈಲ್ವೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಂಡಳಿ (RRB) CEN 09/2025 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಿರು ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ದೇಶದ ವಿವಿಧ ರೈಲ್ವೆ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ 22,000 ಲೆವೆಲ್ 1 ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು 21 ಜನವರಿ 2026 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: SBI ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ₹2,00,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ₹85,049 ಸ್ಥಿರಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ
ಆರ್ಆರ್ಬಿ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೇಂಟೇನರ್, ಸಹಾಯಕ ಲೋಕೋ ಶೆಡ್, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು, ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಮನ್ ಬಿ ಸೇರಿವೆ. ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್, ಸಂಚಾರ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 22,000 ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ 18–33 ವರ್ಷಗಳು. ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ/ಒಬಿಸಿ/ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಬಿಡಿ/ಇಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರದಂತೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಸಡಿಲಿಕೆ ಇದೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 10 ನೇ ತರಗತಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು, ಐಟಿಐ ಅಥವಾ ಎನ್ಸಿವಿಟಿಯಿಂದ ಎನ್ಎಸಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ/ಪದವಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಧಾರಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ, ದೈಹಿಕ ದಕ್ಷತೆ/ಪ್ರಮಾಣಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ, ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಯು 100 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, 100 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಪ್ರತಿ ತಪ್ಪು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 1/3 ಅಂಕಗಳ ಋಣಾತ್ಮಕ ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ 13 ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 18,000 ಮೂಲ ವೇತನ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಡಿಎ, ದಿನಭತ್ಯೆ, ಸಾರಿಗೆ ಭತ್ಯೆ, ಎಚ್ಆರ್ಎ, ರಾತ್ರಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಭತ್ಯೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಓವರ್ಟೈಮ್ ಭತ್ಯೆಯಂತಹ ಇತರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟು ಕೈ ಸಂಬಳ ರೂ. 22,500–25,380ರ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು 21 ಜನವರಿ 2026 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ http://www.rrbapply.gov.in. ಅರ್ಜಿಯನ್ನು 20 ಫೆಬ್ರವರಿ 2026 ರವರೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 500 ರೂ., ಅಂಗವಿಕಲರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್, ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರು, ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ಇಬಿಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 250 ರೂ. ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ. ಮೂಲ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸುವುದು, ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವುದು, ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು, ಆನ್ಲೈನ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವುದು, ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮುದ್ರಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅರ್ಜಿಯ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ.
ಇದನ್ನು ಓದಿ: ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹9,250 ಸ್ಥಿರಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ