  • Job: ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ, ಸಂದರ್ಶನವಿಲ್ಲ, ನೇರ ಉದ್ಯೋಗ..ಮೆಗಾ ನೇಮಕಾತಿ,ಹೀಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ

Job: ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಯುವಕರಿಗೆ ಇದು ಮಹತ್ವದ ಸುದ್ದಿ. ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದಂತಹ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿವೆ. ತಡವೇಕೆ, ಈಗಲೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ.

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Jan 31, 2026, 02:09 PM IST
  • ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಂತು ಬಂಪರ್‌ ಆಫರ್‌
Job: ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ನೇಮಕಾತಿ: ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಯುವಕರಿಗೆ ಇದು ಮಹತ್ವದ ಸುದ್ದಿ. ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಐಒಸಿಎಲ್) ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದಂತಹ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ಪದವಿ ಮತ್ತು 12 ನೇ ತರಗತಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದವರಿಗೆ ಇದು ಮಹತ್ವದ ಸುದ್ದಿ. ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 394 ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Gold:ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು 2 ಲಕ್ಷ ಮಿತಿ..2026ರ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರಲಿದ್ಯಾ ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್?‌

ಯುವಕರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೆರಿಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ಶಿಪ್‌ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು.ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ಶಿಪ್ ನೇಮಕಾತಿ ಜನವರಿ 28 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಫೆಬ್ರವರಿ 10, 2026. ನೀವು ಫೆಬ್ರವರಿ 10, 2026 ರಂದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಅರ್ಹ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು NAPS ಮತ್ತು NATS ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ 394 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ, ಈ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೂರು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ - ಅಹ್ಮದ್‌ನಗರ, ಮನ್ಮಾಡ್ ಮತ್ತು ಸೋಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 12 ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಈ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕೇತರ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆಗಳು 1. ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ (ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್, ಟೆಲಿಕಾಂ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಶನ್): ಸಂಬಂಧಿತ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷಗಳ ಪೂರ್ಣ ಸಮಯದ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ. 2. ಟ್ರೇಡ್ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ (ಸಹಾಯಕ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ): ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಸಮಯದ ಪದವಿ. 3. ಟ್ರೇಡ್ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ (ಅಕೌಂಟೆಂಟ್): ವಾಣಿಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿ.ಕಾಂ ಪದವಿ. 4. ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್ (ಫ್ರೆಷರ್/ಕೌಶಲ್ಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ): ಕನಿಷ್ಠ 12 ನೇ ತರಗತಿ ಉತ್ತೀರ್ಣ, ಆದರೆ ಪದವೀಧರರಲ್ಲ. 5. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ಇಂದೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು.

IOCL ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ ನೇಮಕಾತಿ 2026 ಅಧಿಸೂಚನೆIOCL ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ ನೇಮಕಾತಿ 2026 ಆನ್‌ಲೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಲಿಂಕ್ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಯಸ್ಸು ಜನವರಿ 31, 2026 ರಂತೆ ಕನಿಷ್ಠ 18 ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ 24 ವರ್ಷಗಳು ಆಗಿರಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರಿ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, SC/ST ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 5 ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು OBC (NCL) ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 3 ವರ್ಷಗಳು ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಿಲಿಕೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು NAPS ಮತ್ತು NATS ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ವಿವಿಧ ಟ್ರೇಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಆಸಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮೊದಲು NATS (https://nats.education.gov.in/) ಅಥವಾ NAPS (https://www.apprenticeshipindia.gov.in) ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದರ ನಂತರ ಅವರು ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಅಧಿಕೃತ ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. https://plapps.indianoilpipelines.in/ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 12 ತಿಂಗಳ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಈ ತರಬೇತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಸಿಕ ವೇತನ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೈಫಂಡ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಿಯಲ್‌ ಎಸ್ಟೇಟ್‌ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಸಿಜೆ ರಾಯ್‌ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಕಾರ್‌ಗಳೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ.. ಐಶಾರಾಮಿ ಜೀವನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

