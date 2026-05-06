Engineering Colleges in Karnataka: ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿಧರರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿದವರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಅವಕಾಶದ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕೂಡ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಪಿಯುಸಿ ಬಳಿಕ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅನೇಕ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರವೇಶ ಪರಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕು. ಕೆಸಿಇಟಿ, ಕಾಮೇಡ್-ಕೆ, ಸಿಯುಇಟಿ ಮತ್ತು ಜೆಇಇ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಂತರ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ನಂತರ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲಿಸ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಿವೆ? ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುವು? ಇಲ್ಲಿರುವ ಸೀಟುಗಳು ಎಷ್ಟು ಎನ್ನುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸೀಟು ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕದ ಮಾಹಿತಿ:
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ 3,730 ಸೀಟುಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇವೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಮೊದಲ ವರ್ಷದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ - 38,200 ರೂಪಾಯಿ. ಉಳಿದ ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ - 30,350 ರೂಪಾಯಿ. ಆಗಿದೆ. (ಕಾಲೇಜು ಫೀಸ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಹಿತಿಯೇ ಅಂತಿಮವಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಕ್ಕು ಸರ್ಕಾರದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ)
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮತ್ತು ಸೀಟುಗಳು:
ಭಾರತೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ(ಐಐಟಿಎಸ್) ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಕೆಎಸ್ಜಿಟಿಐ ಬೆಂಗಳೂರು, ರಾಮನಗರ, ಕಾರವಾರ, ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ, ಹಾಸನ, ಹಾವೇರಿ ಮತ್ತು ತಳಕಲ್ಲು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು KITs ಗಳನ್ನಾಗಿ ಮೇಲ್ದೆರ್ಜೆಗೇರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. RETE ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ, ಕುಶಾಲನಗರ, ಮೊಸಳೆಹೊಸಳ್ಳಿ, ಗಂಗಾವತಿ, ಚಳ್ಳೆಕೆರೆ ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್ ಗಳಾಗಿ ಮೇಲ್ದೆರ್ಜೆಗೇರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.