Guest lecturers recruitment : ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಸುದೀರ್ಘ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಒಟ್ಟು 10,419 ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅವಧಿಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.. ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Govt jobs in Karnataka : ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಕುರಿತು ವಿವರಣೆ ನೀಡಿರುವ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಡಾ. ಎಂ.ಸಿ. ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಒಟ್ಟು 11,100 ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಲಾಖೆಗೆ ಮುಕ್ತ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಇಲಾಖೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು, ಅರ್ಹತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತ 10,419 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮುಂದುವರಿದು ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವರು, ಈ ಇಡೀ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಶಾಶ್ವತ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಯೋಜಕರು" ಎಂಬ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಈ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ನಂಬಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದ 3,853 ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ನೆರವಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಧಾವಿಸಿದೆ. ಇವರನ್ನು ಸೇವೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಬದಲು, ಹೊಸದಾಗಿ “ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಯೋಜಕರು” (Education Coordinators)ರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು: ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಯೋಜಕರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ (ಲ್ಯಾಬ್) ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ, ಕಾಲೇಜಿನ ಇತರೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಅಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ. ಈ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಮುಂಬರುವ 2026–27ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.
ವೇತನದ ವಿವರ : ಸೇವೆಯ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವೇತನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 5 ರಿಂದ 10 ವರ್ಷ ರೂ. 28,000 ವೇತನ. 10 ರಿಂದ 15 ವರ್ಷ ರೂ. 29,000 ವೇತನ. 15 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರೂ. 30,000 ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಆರೋಗ್ಯ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಮೆ (Medical Insurance) ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.