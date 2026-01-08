SSLC, PUC, ಡಿಗ್ರಿ ಪಾಸಾದವರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ₹50,000! ಸರ್ಕಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರೂಪಿಸಿರುವ ಈ ಯೋಜನೆ ಯಾವುದು? ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?

Prize Money Scholarship For Students: ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಬಡತನ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಬಡತನದಿಂದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಮನಗೊಂಡಿರುವ ರಾಜ್ಯದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ (Siddaramaiah Govt) ಈಗ SSLC, PUC ಮತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಪಾಸಾದವರಿಗೆ 50 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ (Prize Money) ನೀಡುವ ಹಾಗು ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅದೇ ʼಪ್ರೈಸ್ ಮನಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ʼ (Prize Money Scholarship).
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು SSLC, PUC, ಡಿಗ್ರಿ ಅಥವಾ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ಪಡೆದು ಪಾಸಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ (Karnataka Govt) 50 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ʼಪ್ರೈಸ್ ಮನಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ʼ (Prize Money Scholarship) ಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಎಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗುತ್ತಾರೆ? ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮುಂದೆ ಓದಿ.
ಏನಿದು ʼಪ್ರೈಸ್ ಮನಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ʼ (Prize Money Scholarship) ಯೋಜನೆ?
ʼಪ್ರೈಸ್ ಮನಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ʼ (Prize Money Scholarship) ಎಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಾಲಿನ ಅತ್ಯುಪಯುಕ್ತವಾದ ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ (Karnataka State Govt) ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ (Scheduled Tribes Welfare Department). ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಅವರು SSLC, PUC, ಡಿಗ್ರಿ ಅಥವಾ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿರುವ ಉತ್ತಮ ಅಂಕವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡುವುದು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮತ್ತು ಉದಾತ್ತವಾದ ಉದ್ದೇಶ.
ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಹೇಗೆ ಹಣ ಬರುತ್ತದೆ?
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದುದು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮೀ (Gruhalakshmi). ಇದು ಮಹಿಳೆಯರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎಂದರೆ ಇದು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ನೆರವಿಲ್ಲದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಹಣ ನೇರವಾಗಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರಲಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೈಜ್ ಮನಿ (Prize Money) ಯೋಜನೆಯ ಹಣ ಕೂಡ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಜಮಾ ಆಗಲಿದೆ.
ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಸಿಗಲಿದೆ?
ʼಪ್ರೈಸ್ ಮನಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ʼ (Prize Money Scholarship) ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಸಾದ ಕೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗಳಿಸಿದ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು 7,500 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ 50,000 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ದೊರೆಯಲಿದೆ. SSLC (10ನೇ ತರಗತಿ)ಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 60 ರಿಂದ 75 ರಷ್ಟು ಅಂಕ ಪಡೆದವರಿಗೆ 7,500 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶೇ. 75 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದವರಿಗೆ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. PUC ಅಥವಾ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪಾಸಾದವರಿಗೆ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪದವಿ (Degree) ಪಾಸಾದವರಿಗೆ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ (PG) ಪಾಸಾದವರಿಗೆ 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಕೃಷಿ, ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ರೀತಿಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದವರಿಗೆ 35,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪಿಜಿ (PG) ಕೋರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 1 ರಿಂದ 5ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ (Rank) ಪಡೆದವರಿಗೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಯಾರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇರುವ ಪ್ರಮುಖ ಮಾನದಂಡಗಳೇನು?
ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಕರ್ನಾಟಕದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ನಂತರ ಅವರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ (Scheduled Tribe – ST) ಸೇರಿದವರಾಗಿರಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮ ಏನೆಂದರೆ SSLC ಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ವೃತ್ತಿಪರ ಪದವಿಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ (First Attempt) ಹಾಗು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲೇ (First Class) ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು.