ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ! ಬ್ಯಾಕ್ ಲಾಗ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೂ ನಿರ್ಧಾರ!

Teacher Direct recruitment or primary and high schools: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನೌಕರರು (ಶಿಕ್ಷಕರು) ಇರುವ ಇಲಾಖೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇರುವ ಇಲಾಖೆ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರರನ್ನು ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ (Teacher Direct Recruitment) ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗು ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ (Backlog) ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಸೂಚಿತ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳ ಆಯೋಗವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರರ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಹಾಗು ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ (Backlog) ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ವಿಳಂಬ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಿಡಿ ಕಾರಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- SSLC, PUC, ಡಿಗ್ರಿ ಪಾಸಾದವರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ₹50,000! ಸರ್ಕಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರೂಪಿಸಿರುವ ಈ ಯೋಜನೆ ಯಾವುದು? ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ (Backlog) ಹುದ್ದೆಗಳ ಕುರಿತ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಏನು?
1978 ರಿಂದ 2003ರವರೆಗೆ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮತ್ತು ಮುಂಬಡ್ತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹುದ್ದೆಗಳು ಭರ್ತಿಯಾಗದೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಇಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ (Backlog) ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಲು ಆಯೋಗವು 35 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈವರೆಗೆ ಶಿರಸಿ, ಉಡುಪಿ, ರಾಮನಗರ ಮತ್ತು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿವೆ. ಉಳಿದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಈಗ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಉಳಿದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರ ಕೇಳಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಏನು?
ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಅನುಬಂಧ-1: ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮೂಲಕ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು ಎಷ್ಟಿವೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಅನುಬಂಧ-2: ಮುಂಬಡ್ತಿ (Promotion) ಮೂಲಕ ಭರ್ತಿಯಾಗಬೇಕಾದ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಹುದ್ದೆಗಳು ಎಷ್ಟಿವೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು. ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಈ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರರನ್ನು ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗು ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ (Backlog) ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- AIBE-20 2025 Result: ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೋರ್ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಹೀಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ...!
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಈಗಲೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ತಯಾರಿಗಳು ಏನು?
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರರನ್ನು ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗು ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ (Backlog) ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸುವ ಮುನ್ನವೇ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ (Caste & Income Certificate) ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಈಗಲೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ಮೆರಿಟ್ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ.