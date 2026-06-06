kcet 2026 toppers list: ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಕೆಇಎ) ಶುಕ್ರವಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ (ಕೆಸಿಇಟಿ) 2026 ರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಈಗ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕ್ನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಏಪ್ರಿಲ್ 23 ಮತ್ತು 24 ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ 745 ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾದ ಕೆಸಿಇಟಿ 2026 ಗೆ ಒಟ್ಟು 3,30,479 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಕೃಷಿ, ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ, ಔಷಧಾಲಯ, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತರ ವೃತ್ತಿಪರ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಇಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೆಸಿಇಟಿ 2026 ಟಾಪರ್ಗಳು: ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಟಾಪರ್ಗಳು
ತನಿಶಾ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರಾಜನ್ ಬಿ ಎಸ್ ಮತ್ತು ನಿನಾದ್ ವಸಿಷ್ಠ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಟಾಪ್ 10 ರಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಇರಾ ಜೈನ್, ರಿಶನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಅದ್ವಿಕ್ ಗಣಪತಿ ಎಂ ಬಿ, ಚಿನ್ನಮಯ್ ಜಿ ಕೆ, ಅಭಿ ಸಣ್ಣಯ್ಯ, ಅಬಿಗೈಲ್ ವರ್ಗೀಸ್ ಮತ್ತು ಅನಿರುದ್ಧ್ ಎಸ್.
ಕೆಸಿಇಟಿ 2026 ಟಾಪರ್: ನೀನಾದ್ ವಾಸಿಶ್ಟ್ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ
ಕೃಷಿ, ಅರಣ್ಯ, ರೇಷ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ನೀನಾದ್ ವಾಸಿಶ್ಟ್ ಅಗ್ರ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರ ನಂತರ ಅನ್ಮೋಲ್ ಪ್ರಭು ಮತ್ತು ಸಮಯ್ ಎ ಎಸ್ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಪ್ 10 ರಲ್ಲಿ ರಿಷಿಕಾ ಕೆ ಎಸ್, ರಿತುಲ್ ಎಸ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಅಂಕಿತ್ ಅಶೋಕ್ ದೊಡವಾಡ್, ಅರಲೆ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿ, ರುತಿಕಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಪಾಟೀಲ್, ಶ್ರೇಯಾ ಬಲ್ಲಾಳ್ ನಿಡಂಬೂರ್ ಮತ್ತು ಅಮೂಲ್ಯ ಎಸ್ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಸಿಇಟಿ 2026 ಟಾಪರ್: ಬಹು-ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಟಾಪರ್ ಆಗಿ ನವನಾ ಗೋಪಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ
ನವನಾ ಗೋಪಿ ಕೆಸಿಇಟಿ 2026 ರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು. ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ, ಬಿಎಸ್ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಯೋಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ - ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದರು.
ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ, ಅಮೂಲ್ಯ ಎಸ್ ಮತ್ತು ರಿತ್ವಿಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ನಂತರ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಟಾಪ್ 10 ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಸವರಾಜ್ ಅವತಿ, ಸುಚಿತಾ ಎಂ, ಜೋಹಾನ್ ಜಾಬ್, ಹೃಷಿಕೇಶ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ರಿಷಬ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ, ವೈಷ್ಣವಿ ದಾಸ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಮೋಲ್ ಪ್ರಭು ಕೂಡ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಎಸ್ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ, ನವನಾ ಗೋಪಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ನಂತರ ಅಮೂಲ್ಯ ಎಸ್ ಮತ್ತು ರಿತ್ವಿಕ್ ಕುಮಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ.
ಯೋಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ, ನವನ ಗೋಪಿ ಮತ್ತೆ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಅಮೂಲ್ಯ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಸುಚಿತಾ ಎಂ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಟಾಪ್ 10 ರಲ್ಲಿ ರಿತ್ವಿಕ್ ಕುಮಾರ್, ಜೋಹಾನ್ ಜಾಬ್, ದೀಕ್ಷಾ ಶೆಣೈ, ಸಂಪ್ರೀತ್ ಜೆ, ವೈಷ್ಣವಿ ದಾಸ್, ಅನ್ಮೋಲ್ ಪ್ರಭು ಮತ್ತು ಬಸವರಾಜ್ ಅವತಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮೊದಲು, ಕೆಇಎ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಉತ್ತರ ಕೀಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿತ್ತು. ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಏಪ್ರಿಲ್ 30 ರವರೆಗೆ ತೆರೆದಿತ್ತು. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಮೇ 10 ರಂದು ಅಂತಿಮ ಉತ್ತರ ಕೀಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ CBSE ಮತ್ತು CISCE ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ 12 ನೇ ತರಗತಿಯ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಆಯಾ ಮಂಡಳಿಗಳಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಶ್ರೇಣಿ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಮೊದಲು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.