/ಕುರಿ ಕಾಯುತ್ತಾ ಓದಿ NEETನಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕೇ 694ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್: ಕೊಪ್ಪಳದ ಹಳ್ಳಿ ಹೈದನ ಸಾಧನೆಗೆ ರಾಜ್ಯವೇ ಫಿದಾ

ಕೊಪ್ಪಳ: ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಛಲ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇದ್ದರೆ ಬಡತನವೂ ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಯುವಕ ಪುಟ್ಟರಾಜ್ ಭೀಮನೂರ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಕಾಯುತ್ತಾ, ಸಗಣಿ ಬಳಿಯುತ್ತಾ ಓದಿದ ಈ ಯುವಕ ಇದೀಗ ನೀಟ್ (NEET) ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೇಶಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 694ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದು ಜಿಲ್ಲೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದಿದ್ದಾನೆ.
ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಪುಟ್ಟರಾಜ್ ಅತ್ಯಂತ ಬಡ ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದವರು. ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಇಂದಿಗೂ ದಿನಗೂಲಿ ಕೃಷಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಂತ ಮನೆಯೂ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ತೋಟದ ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಕುಟುಂಬ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದ ನಡುವೆಯೂ ಮಗನ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಎಂದಿಗೂ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮೀರಿ ಮಗನ ಕನಸಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ ಪೋಷಕರ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಇಂದು ಸಾರ್ಥಕ ಫಲ ದೊರೆತಿದೆ.
ಗಂಗಾವತಿಯ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪಿಯುಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಪುಟ್ಟರಾಜ್ಗೆ ವೈದ್ಯನಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಕನಸು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಇತ್ತು. ಕಾಲೇಜಿಗೆ ರಜೆ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವ ಬದಲು, ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಲು ಕುರಿ ಕಾಯುವುದು ಮತ್ತು ಸಗಣಿ ಬಳಿಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಕುರಿಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸಲು ಹೋದಾಗಲೂ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಹಿಡಿದು ಓದುತ್ತಿದ್ದ ಆತ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣವನ್ನೂ ತನ್ನ ಗುರಿ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ.
ಪಿಯುಸಿ ಬಳಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪುಟ್ಟರಾಜ್ ಒಂದು ವರ್ಷ ‘ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್’ ಕೋಚಿಂಗ್ ಪಡೆದು ನಿರಂತರ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸಿದನು. ದಿನದ ಬಹುತೇಕ ಸಮಯವನ್ನು ಓದಿಗೇ ಮೀಸಲಿಟ್ಟು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ ಪರಿಣಾಮ, ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೇಶದ 694ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.
ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ, ಬಡತನ ಮತ್ತು ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಗುರಿಯತ್ತ ದೃಢವಾಗಿ ಸಾಗಿದ ಪುಟ್ಟರಾಜ್ ಇಂದು ಸಾವಿರಾರು ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕುರಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಹುಡುಗನಿಂದ ದೇಶ ಮೆಚ್ಚುವ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದ ಭವಿಷ್ಯದ ವೈದ್ಯನಾಗುವವರೆಗಿನ ಅವನ ಪಯಣ, ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಬಡತನ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.
ವೈದ್ಯನಾಗಿ ಸಮಾಜಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಕನಸು ಹೊತ್ತಿರುವ ಪುಟ್ಟರಾಜ್ ಭೀಮನೂರ ಅವರ ಸಾಧನೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ಮಹಾಪೂರ ಹರಿದುಬಂದಿದ್ದು, ಅವರ ಯಶೋಗಾಥೆ ಅನೇಕ ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ.