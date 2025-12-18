English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಬೆಂಗಳೂರು, ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳು.. ಈ ಕೋರ್ಸ್‌ ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ ಅಪ್ಲೇ ಮಾಡಬಹುದು!

ಬೆಂಗಳೂರು, ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳು.. ಈ ಕೋರ್ಸ್‌ ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ ಅಪ್ಲೇ ಮಾಡಬಹುದು!

ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಬೇಕು ಎಂದು ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೇ ಕಾದು ಕುಳಿತ ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಈ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Dec 18, 2025, 08:26 PM IST
  • ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನೋಪಾಯ ಸಂವರ್ಧನಾ ಸಂಘ
  • ಬ್ಲಾಕ್‌ ಮ್ಯಾನೇಜರ್‌ ಕೃಷಿ ಜೀವನೋಪಾಯ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳು
  • ಯಾವುದೇ ಪದವಿ ಪಡೆದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅಪ್ಲೇ ಮಾಡಬಹುದು

Karnataka State Rural Livelihood Promotion Society: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನೋಪಾಯ ಸಂವರ್ಧನಾ ಸಂಘ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಖಾಲಿ ಇದ್ದು ಈ ಸಂಬಂಧ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಇವುಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಉದ್ಯೋಗ ಬೇಕು ಎನ್ನುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. 

ಕೆಎಸ್‌ಆರ್‌ಎಲ್‌ಪಿಎಸ್‌ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್‌ ಮ್ಯಾನೇಜರ್‌ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಖಾಲಿ ಇವೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಡಿಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಈ ಬಗೆಗಿನ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಹುದ್ದೆ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಈ ಕೆಲಸಗಳು ದಾವಣಗೆರೆ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತವೆ.   

ಬ್ಲಾಕ್‌ ಮ್ಯಾನೇಜರ್‌ ಕೃಷಿ ಜೀವನೋಪಾಯ 6 ಹುದ್ದೆಗಳು, ಕೃಷಿ ಅಲ್ಲದ ಜೀವನೋಪಾಯ 2, ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ 5, ತಾಲೂಕು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್‌ ಮ್ಯಾನೇಜರ್‌ 3, ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಸ್ಕಿಲ್‌ 3 ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 23 ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿ ಇವೆ. ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ನೇಮಕವಾದ ಮೇಲೆ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿರುವ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಳದ ಕುರಿತು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6; ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿನ ಸೆಂಚುರಿ.. ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಯಂಗ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಬಿಗ್‌ ಮೆಸೇಜ್‌!

ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಬಿಎಸ್‌ಸಿ, ಪದವಿ, ಎಂಎಸ್‌ಸಿ, ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಡಿಗ್ರಿ, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ, ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಎಂಬಿಎ, ಎಂಕಾಮ್‌ ಪದವಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ರೆ ಅರ್ಹರು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. 

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಸಂದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅರ್ಜಿಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 31ರ ಒಳಗಾಗಿ ಅಪ್ಲೇ ಮಾಡಬಹುದು.   

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದವರೂ ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನಲೇಬೇಡಿ.. ಇಲ್ಲಿರೋ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗುತ್ತೆ.!
 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

