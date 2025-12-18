ಬೆಂಗಳೂರು, ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳು.. ಈ ಕೋರ್ಸ್‌ ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ ಅಪ್ಲೇ ಮಾಡಬಹುದು!

Karnataka State Rural Livelihood Promotion Society: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನೋಪಾಯ ಸಂವರ್ಧನಾ ಸಂಘ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಖಾಲಿ ಇದ್ದು ಈ ಸಂಬಂಧ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಇವುಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಉದ್ಯೋಗ ಬೇಕು ಎನ್ನುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ.
ಕೆಎಸ್ಆರ್ಎಲ್ಪಿಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಖಾಲಿ ಇವೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಡಿಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಈ ಬಗೆಗಿನ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಹುದ್ದೆ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಈ ಕೆಲಸಗಳು ದಾವಣಗೆರೆ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತವೆ.
ಬ್ಲಾಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೃಷಿ ಜೀವನೋಪಾಯ 6 ಹುದ್ದೆಗಳು, ಕೃಷಿ ಅಲ್ಲದ ಜೀವನೋಪಾಯ 2, ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ 5, ತಾಲೂಕು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ 3, ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಸ್ಕಿಲ್ 3 ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 23 ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿ ಇವೆ. ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ನೇಮಕವಾದ ಮೇಲೆ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿರುವ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಳದ ಕುರಿತು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಬಿಎಸ್ಸಿ, ಪದವಿ, ಎಂಎಸ್ಸಿ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ, ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಎಂಬಿಎ, ಎಂಕಾಮ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ರೆ ಅರ್ಹರು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ.
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಸಂದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅರ್ಜಿಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರ ಒಳಗಾಗಿ ಅಪ್ಲೇ ಮಾಡಬಹುದು.
