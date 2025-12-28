English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Career
  • NCERT ಶೈಕ್ಷಣಿಕೇತರ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ.. SSLC‌, PUC ಸೇರಿ ಈ ಕೋರ್ಸ್‌ ಮಾಡಿದವರಿಗೂ ಅವಕಾಶ!

NCERT ಶೈಕ್ಷಣಿಕೇತರ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ.. SSLC‌, PUC ಸೇರಿ ಈ ಕೋರ್ಸ್‌ ಮಾಡಿದವರಿಗೂ ಅವಕಾಶ!

ಉದ್ಯೋಗ ಎನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೇ ಜಾಬ್‌ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಶತಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Dec 28, 2025, 05:43 PM IST
  • ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯೋಗವಿರಲಿ ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ
  • ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್, ಸಹಾಯಕ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳು
  • ಈ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ನಿಗದಿ ಆಗಿದೆ

Trending Photos

ಈ 5 ಆಹಾರಗಳನ್ನ ತಿಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್‌ ಶುಗರ್‌ ತಕ್ಷಣವೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ ಆಗುತ್ತೆ...
camera icon6
blood pressure control foods
ಈ 5 ಆಹಾರಗಳನ್ನ ತಿಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್‌ ಶುಗರ್‌ ತಕ್ಷಣವೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ ಆಗುತ್ತೆ...
ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ! ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ʻಈʼ ಎಲೆಯಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಗಾಢ ಕಪ್ಪು ಕೇಶ..
camera icon9
6 Amazing White Hair Tips
ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ! ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ʻಈʼ ಎಲೆಯಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಗಾಢ ಕಪ್ಪು ಕೇಶ..
8th Pay Commission: ಜನವರಿ 1 ರಿಂದ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿ..! ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ..!
camera icon5
DA hike
8th Pay Commission: ಜನವರಿ 1 ರಿಂದ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿ..! ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ..!
ಈ ವಾರ ಒಟಿಟಿಗೆ ಬಂದ ಸೂಪರ್‌ ಹಿಟ್‌ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಧಮಾಕ ಕೊಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿವೆ?
camera icon6
OTT Release hit movies this week
ಈ ವಾರ ಒಟಿಟಿಗೆ ಬಂದ ಸೂಪರ್‌ ಹಿಟ್‌ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಧಮಾಕ ಕೊಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿವೆ?
NCERT ಶೈಕ್ಷಣಿಕೇತರ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ.. SSLC‌, PUC ಸೇರಿ ಈ ಕೋರ್ಸ್‌ ಮಾಡಿದವರಿಗೂ ಅವಕಾಶ!

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಮಂಡಳಿ (ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ)ಯು ಶೈಕ್ಷಣಿಕೇತರ ಉದ್ಯೋಗ (Non-Academic) ಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಈ ಸಂಬಂಧ ಅರ್ಹ ಹಾಗೂ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವಯೋಮಿತಿ ಕೇಳಲಾಗಿದ್ದು ಗರಿಷ್ಠ 50 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನವರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ಒಟ್ಟು 173 ಶೈಕ್ಷಣಿಕೇತರ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಬೇಕು ಎನ್ನುವರು ಇವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಹುದ್ದೆಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೈಸೂರು ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರೆ 10ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಪದವಿ, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ, ಬಿಇ, ಬಿಟೆಕ್, ಎಂಇ, ಎಂಟೆಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಸ್‌ ಪಡೆದವರು ಇವುಗಳಿಗ ಅರ್ಹರು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. 

ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಆದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 5,200 ದಿಂದ 39,100 ರೂಪಾಯಿವರಗೆ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಯಾಲರಿಯು ಆಯಾ ಆಯಾ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡಿಂಗ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್, ಸೀನಿಯರ್ ಪ್ರೂಫ್ ರೀಡರ್, ಅಂಗಡಿ ಪಾಲಕ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್,    ಮಹಡಿ ಸಹಾಯಕ,    ಚಲನಚಿತ್ರ ಸಹಾಯಕ, ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಸಹಾಯಕ ಗ್ರೇಡ್-೨, ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸಹಾಯಕ ಸೇರಿ ಇನ್ನು ವಿವಿಧ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಇವೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಬಿಗ್‌ ಆಫರ್‌.. ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ 1900 ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ!

ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಮೂರು ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೌಶಲ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂದರ್ಶನ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯು ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 27 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು 2026ರ ಜನವರಿ 16ರ ಒಳಗಾಗಿ ಅಪ್ಲೇ ಮಾಡಬಹುದು. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡುವರು ಸರಿಯಾದ ಇಮೇಲ್‌, ಮೊಬೈಲ್‌ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ITI ಸೇರಿದಂತೆ ಪದವೀಧರರಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ.. ಆರಂಭದಲ್ಲೇ 30,000 ದಿಂದ 60,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

NCERT RecruitmentNon Academic vacanciesSSLC‌ vacanciesPUC vacanciesDIPLOMA

Trending News