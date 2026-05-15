Re-NEET latest updates check here: NEET 2026 ಮರುಪರೀಕ್ಷೆ ದಿನಾಂಕ, ಹೊಸ ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ, ಅಡ್ಮಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್, NTA ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
NEET 2026 re exam: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆ (NTA) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅರ್ಹತಾ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ (NEET) ಯುಜಿ ಮರುಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರಣಿ ಸಭೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನೀಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಮೂಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ರದ್ದಾದ ನಂತರ, ನೀಟ್ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸುವುದು NTA ಗೆ ಸವಾಲಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆ (NTA) ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ NEET-UG ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಿದೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಸಿಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಮೇ 20 ರೊಳಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪೆನ್ನು ಮತ್ತು ಕಾಗದದ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು.
ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, CUET UG ಅನ್ನು ಮೇ 31 ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು NTA ಈ ದಿನಾಂಕದ ನಂತರವೇ NEET UG ಅನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಜೂನ್ ಕೊನೆಯ ವಾರ ಅಥವಾ ಜುಲೈ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನೀಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿನ ತಂಡವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಹೊಸ ತಂಡವು ಹಿಂದೆಂದೂ NTA ಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ NTA ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಯ್ದ ಗುಂಪಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಮೂಲಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಹ ಅನ್ವೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಬಾರಿ ಹೊಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮುದ್ರಣವನ್ನು ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದ ನೇರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, "ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮುದ್ರಣ" ಮಾಡುವುದನ್ನು ಸಹ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾಡುವ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು NTA ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಅಭಿಷೇಕ್ ಸಿಂಗ್ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. "ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಮಾಫಿಯಾ" ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಪಾರ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಷೇಕ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದರು. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಮರುಕಳಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಲವಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಭಿಷೇಕ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದರು.
ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಥವಾ ಪೋಷಕರು ಅಥವಾ ಮಾದರಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಅಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಭಿಷೇಕ್ ಸಿಂಗ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಅವರ ಗುರುತನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಗೌಪ್ಯವಾಗಿಯೇ ಇಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅಭಿಷೇಕ್ ಸಿಂಗ್ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
NEET UG ಮರುಪರೀಕ್ಷೆಯ ದಿನಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಹರಡುತ್ತಿವೆ. NTA ಡಿಜಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಸಿಂಗ್ NEET UG ಮರುಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಂಭವನೀಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, NTA ತನ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮರುಪರೀಕ್ಷೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಿದೆ.
ನೀಟ್ ಯುಜಿ ಮರುಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಂಭವನೀಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಎನ್ಟಿಎ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದರೂ, ನೀಟ್ ಯುಜಿ ಮರುಪರೀಕ್ಷೆ ಜೂನ್ ಅಥವಾ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಎನ್ಟಿಎ ನೀಟ್ ಯುಜಿ ಮರುಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಜೂನ್ ಕೊನೆಯ ವಾರ ಅಥವಾ ಜುಲೈ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬಹುದು.
ಈ ಬಾರಿ ನೀಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಎನ್ಟಿಎ ಎಲ್ಲಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೀಟ್ ಯುಜಿ ಮರುಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.