NTA NEET UG 2026 ಪರೀಕ್ಷಾ ದಿನದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪ್ರಕಟಣೆ..ವಿವರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ

NEET UG 2026: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆ (NTA) ಭಾನುವಾರ (ಏಪ್ರಿಲ್ 26) ರಾತ್ರಿ NEET UG 2026 ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 26 ರಂದು ಇದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ neet.nta.nic.in ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಮೂದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, NEET UG 2026 ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಮೇ 3ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ರವರೆಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, NTA ದೇಶಾದ್ಯಂತ 552 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 14 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರವಿಲ್ಲದೆ ಯಾರೂ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ದಿನದಂದು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಫೋಟೋ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಕು. ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿವರಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರವು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು, ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ, ಪರೀಕ್ಷಾ ದಿನಾಂಕ, ಸಮಯ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದ ವಿಳಾಸದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷಾ ದಿನಾಂಕದ ಮೊದಲು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಾಗಿ NTA ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು.
NEET UG 2026 ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು OMR ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಪೆನ್ನು ಮತ್ತು ಕಾಗದದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು 180 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ 720 ಅಂಕಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅವಧಿ 3 ಗಂಟೆಗಳು. ಪ್ರತಿ ಉತ್ತರಕ್ಕೂ 4 ಅಂಕಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಋಣಾತ್ಮಕ ಅಂಕ ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ತಪ್ಪು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಂಕವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಪರೀಕ್ಷಾ ದಿನದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷಾ ದಿನದಂದು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದರೆ ಉಮೇದುವಾರಿಕೆ ರದ್ದತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪರೀಕ್ಷಾ ದಿನದಂದು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗದಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಬೇಕು ಮತ್ತು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು.
NEET ವರದಿ ಮಾಡುವ ಸಮಯ 2026
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾದ ವರದಿ ಮಾಡುವ ಸಮಯದ ಪ್ರಕಾರ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ತಲುಪಬೇಕು. ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಸಮಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:30 ಕ್ಕೆ ಗೇಟ್ ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಗೇಟ್ ಮುಚ್ಚುವ ಸಮಯದ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
NEET ಪರೀಕ್ಷೆ 2026 ಅನ್ನು ಮೇ 3, 2026 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ರವರೆಗೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ಹೊರಡುವ ಮೊದಲು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ ಸೂಚನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕು, ಇದು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ನಿರ್ಗಮನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
2026ರ NEET ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಏನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತರಬೇಕು:
ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುದ್ರಿತ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರ (ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್)
ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಸಲಾದ ಪೋಸ್ಟ್ಕಾರ್ಡ್ ಗಾತ್ರದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ
ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ (ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಂತೆಯೇ)
ಮಾನ್ಯ ಫೋಟೋ ಐಡಿ ಪುರಾವೆ
ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ/ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಬಿಡಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (ಅನ್ವಯಿಸಿದರೆ)
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಣೆ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕೈಬರಹದಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
NEET ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ತಪಾಸಣೆಗಳು
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನಿಗದಿತ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹ್ಯಾಂಡ್ಹೆಲ್ಡ್ ಮೆಟಲ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಅನುಮತಿಸಲಾದ ಮತ್ತು ನಿಷೇಧಿತ ವಸ್ತುಗಳು
ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಭಾಂಗಣದೊಳಗೆ ಸೀಮಿತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅವುಗಳೆಂದರೆ:
ಪಾರದರ್ಶಕ ನೀರಿನ ಬಾಟಲ್
ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳು
ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಷೇಧಿತ ವಸ್ತುಗಳು ಸೇರಿವೆ:
ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಗಳು
ಯಾವುದೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಸ್ತುಗಳು
ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶೇಖರಣಾ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳು ಕಳೆದುಹೋದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಪರೀಕ್ಷಾ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಅನ್ಯಾಯದ ವಿಧಾನಗಳು
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಶಿಸ್ತು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಅನ್ಯಾಯದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕಣ್ಗಾವಲಿನಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಜಾಮರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ವಂಚನೆ ಅಥವಾ ಅನುಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅನರ್ಹತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು NTA AI ಆಧಾರಿತ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
OMR ಶೀಟ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ನಂತರ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು:
OMR ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ (ಮೂಲ ಮತ್ತು ಕಚೇರಿ ಪ್ರತಿ ಎರಡೂ)
ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಿರುಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ.
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ OMR ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ ಸಹಿ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೂಚನೆಗಳು
ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜೈವಿಕ ವಿರಾಮಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಹಾಜರಾತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಪರೀಕ್ಷಾ ಪುಸ್ತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒರಟು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ NTA ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್/SMS ಅನ್ನು ನವೀಕರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅವರು NTA ಸಹಾಯವಾಣಿ ಅಥವಾ ಇಮೇಲ್ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.
ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಧಿತ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸುಗಮ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅನುಭವವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲಾ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ನಿಯಮಗಳ ಅನುಸರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ತಯಾರಿಯು ಪರೀಕ್ಷಾ ದಿನದಂದು ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. NEET ಪರೀಕ್ಷಾ ದಿನದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು NEET UG ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರ 2026 ಅನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ - neet.nta.nic.in ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. NEET ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಜೊತೆಗೆ, NTA ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ದಿನದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
