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NEET-UG Re-Exam 2026: ನಾಳೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ NEET ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ; ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿ!

NEET-UG Re-Exam: ನಾಳೆ (ಜೂನ್‌ 21) ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅರ್ಹತಾ ಪ್ರವೇಶ (NEET) 2026 ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಏಜೆನ್ಸಿ (NTA) ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದಾಗಿದ್ದು, ದೇಶದ 551 ಮತ್ತು ವಿದೇಶದ 14 ನಗರಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು 22.79 ಲಕ್ಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
 

Written ByPrajwal B
Published: Jun 20, 2026, 01:12 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 01:13 PM IST
NEET-UG Re-Exam 2026: ನಾಳೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ NEET ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ; ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿ!

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Prajwal B

Prajwal B

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