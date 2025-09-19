English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಯಾವುದೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬೇಡ, ಕೇವಲ ಡಿಗ್ರಿಯೊಂದರೆ ಸಾಕು..! ಕೇಂದ್ರದ ಸರ್ಕಾರದ ಈ 160 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ..!

ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22, 2025 ರವರೆಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 160 ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ-ಸಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Sep 19, 2025, 03:46 PM IST
  • ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22, 2025 ರವರೆಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
  • ಒಟ್ಟು 160 ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ-ಸಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ

ಯಾವುದೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬೇಡ, ಕೇವಲ ಡಿಗ್ರಿಯೊಂದರೆ ಸಾಕು..! ಕೇಂದ್ರದ ಸರ್ಕಾರದ ಈ 160 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ..!
ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ವಿಭಾಗದ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ECIL), ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ (ECE/ ETC/ E&I/ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್/ EEE/ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್/ CSE/IT/ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್) ಕನಿಷ್ಠ 60% ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ BE/B.Tech ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಉತ್ಪಾದನೆ/ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು/ ದುರಸ್ತಿ/ ನಿರ್ವಹಣೆ/ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್‌ನ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್/ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್/ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಲಕರಣೆಗಳು/ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉತ್ಪಾದನೆ/ EVM ಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು VVPAT ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಕೆಲಸದ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಯಸ್ಸು 30 ವರ್ಷಗಳು ಆಗಿರಬೇಕು. ಈ ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಯಾರಾದರೂ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕದ ಮೊದಲು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

ಯಾವುದೇ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ, ಕೆಲಸದ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.ಆಯ್ಕೆಯಾದವರಿಗೆ ಮೊದಲ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾಸಿಕ ರೂ. 25,000, ಎರಡನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರೂ. 28,000 ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರೂ. 31,000 ವೇತನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇತರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.

