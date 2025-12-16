English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ JEE ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಟಾಪರ್‌ಗಳು ಫಾಲೋ ಮಾಡುವ ಸುಲಭ ಟ್ರಿಕ್ಸ್‌ಗಳಿವು

JEE Main 2026 ಮೊದಲ ಅವಧಿ ಜನವರಿ 21ರಿಂದ 30ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸರಿಯಾದ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ಗಳಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯ

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 16, 2025, 02:30 PM IST
  • ತಯಾರಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆಗೂ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು.
JEE Main 2026: JEE Main 2026 ಮೊದಲ ಅವಧಿ ಜನವರಿ 21ರಿಂದ 30ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸರಿಯಾದ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ಗಳಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವೆಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಈ ಕೊನೆಯ ತಿಂಗಳು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವ ಸಮಯವಲ್ಲ. ಇದುವರೆಗೆ ಓದಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ರಿವಿಷನ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಸರಿಯಾದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಓದಿದರೆ ಒತ್ತಡ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಟಾಪರ್‌ಗಳ ಸಲಹೆಯಂತೆ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮೂರು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬೇಕು. ಮೊದಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತೂಕದ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ. ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ಯುಲಸ್‌, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಹಾಗೂ ಅಜೈವಿಕ ಭಾಗಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ತರುವ ವಿಷಯಗಳಾಗಿವೆ. ದೀರ್ಘ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬದಲು ಕಿರು ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೂತ್ರ ಹಾಳೆಗಳನ್ನು ಓದುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಅಣಕು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಈ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗ. ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ದಿನ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಾಕ್‌ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಬರೆಯಬೇಕು. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಂತರ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ತಪ್ಪುಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನೋಟ್ಸ್‌ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಂದಿನ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಸಹಾಯಕ.

ಸಮಯ ನಿರ್ವಹಣೆ JEE Main ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಉತ್ತರಿಸಿ. ಕಠಿಣ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ತಯಾರಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆಗೂ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ದಿನಕ್ಕೆ 7–8 ಗಂಟೆಗಳ ನಿದ್ರೆ, ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಚುರುಕಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಒತ್ತಡವನ್ನು ದೂರವಿಟ್ಟು, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವುದೇ ಈ ಕೊನೆಯ ತಿಂಗಳ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮಂತ್ರವಾಗಿದೆ.

 

