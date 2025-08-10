English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

PM Scholarship Scheme 2025: 1.25 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ, ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಕಾಲರ್‌ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆ 2025ರಡಿ ಒಬಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 10ನೇ ಮತ್ತು 12ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ.100 ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 31 ಆಗಸ್ಟ್ 2025.

Written by - Manjunath N | Last Updated : Aug 10, 2025, 07:26 PM IST
  • ಪೋಷಕರ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ.
  • 9ನೇ ಅಥವಾ 11ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು.
  • ಶಾಲೆಯು 10ನೇ ಮತ್ತು 12ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ.100 ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡಿರಬೇಕು.

Trending Photos

ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್, ಆಸಿಡಿಟಿ, ಮಲಬದ್ಧತೆಗಳಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರಳ ಮನೆಮದ್ದು..!
camera icon6
Gastritis
ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್, ಆಸಿಡಿಟಿ, ಮಲಬದ್ಧತೆಗಳಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರಳ ಮನೆಮದ್ದು..!
ಹೃದಯಾಘಾತವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ..! 100 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾದರೂ ಹೃದಯಗಟ್ಟಿ
camera icon6
heart attack
ಹೃದಯಾಘಾತವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ..! 100 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾದರೂ ಹೃದಯಗಟ್ಟಿ
ಚಿಕನ್‌ ಕೂಡ ಮುಟ್ಟದ ವಿರಾಟ್‌ಗೆ ಹಾವಿನ ಖಾದ್ಯ ಬಡಿಸಿದ ಅಡುಗೆಯವ! ಆನಿವರ್ಸರಿ ದಿನವೇ ನಡೆಯಿತು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಘಟನೆ... ಕೊಹ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತಿಂದ್ರಾ?
camera icon9
Virat Kohli
ಚಿಕನ್‌ ಕೂಡ ಮುಟ್ಟದ ವಿರಾಟ್‌ಗೆ ಹಾವಿನ ಖಾದ್ಯ ಬಡಿಸಿದ ಅಡುಗೆಯವ! ಆನಿವರ್ಸರಿ ದಿನವೇ ನಡೆಯಿತು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಘಟನೆ... ಕೊಹ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತಿಂದ್ರಾ?
ರಾಖಿ ಹಬ್ಬದಂದು ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ.. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ದಿಢೀರ್ ಇಳಿಕೆ! ಇಂದೆಷ್ಟಿದೆ 10ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರ?
camera icon7
Gold prices
ರಾಖಿ ಹಬ್ಬದಂದು ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ.. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ದಿಢೀರ್ ಇಳಿಕೆ! ಇಂದೆಷ್ಟಿದೆ 10ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರ?
PM Scholarship Scheme 2025: 1.25 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ, ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ ತಿಳಿಯಿರಿ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರವು ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಕಾಲರ್‌ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆ 2025 ಅನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಒಬಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

10ನೇ ಮತ್ತು 12ನೇ ತರಗತಿಯ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.100ರಷ್ಟು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು 31 ಆಗಸ್ಟ್ 2025 ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅರ್ಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು.

ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು?

  • ಈ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭವನ್ನು ಒಬಿಸಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಪೋಷಕರ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯವು 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು.
  • 9ನೇ ಅಥವಾ 11ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
  • ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓದುತ್ತಿರುವ ಶಾಲೆಯು 10ನೇ ಮತ್ತು 12ನೇ ತರಗತಿಯ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಶೇ.100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡಿರಬೇಕು.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನದ ಮೊತ್ತ

  • 9ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 75,000 ರೂ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ.
  • 11ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 1,25,000 ರೂ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ.
  • ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ

  1. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು NSP ಪೋರ್ಟಲ್ (scholarships.gov.in)ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
  2. ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್‌ನಿಂದ ‘NSP OTR’ ಆಪ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
  3. ಆಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಆಧಾರಿತ ಮುಖ ದೃಢೀಕರಣದ ಮೂಲಕ One Time Registration (OTR) ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕು.
  4. ಆಧಾರ್‌ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುವ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಅಪ್ರಾಪ್ತನಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಪೋಷಕರ ಆಧಾರ್ ಬಳಸಬಹುದು.

ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಒಬಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಹೊಂದಿದೆ. ಅರ್ಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ.ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ NSP ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.

PM Scholarship Scheme for Students 2025Pradhan Mantri Scholarship Scheme 2025Financial assistancePM Scholarship Schemeವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಯೋಜನೆ 2025

Trending News