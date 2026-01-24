ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ನೇಮಕಾತಿ: ಬರೋಬ್ಬರಿ 22 ಸಾವಿರ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ

RRB Group D Recruitment 2026: ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವಾಲಯ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೀಡಿದೆ. ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 22,000 ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ರೈಲ್ವೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಂಡಳಿ (RRB) ಅಧಿಸೂಚನೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿಗಳು ಜನವರಿ 21ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕಿತ್ತು, ಆದರೆ ಆ ದಿನಾಂಕವನ್ನ ಜನವರಿ 31ಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿಗಳು ಜನವರಿ 31ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ.
RRB ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ವಿವರವಾದ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನ ಸಹ ಅದೇ ದಿನಾಂಕದಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 3, 2026ರವರೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. RRB ಮೂಲಕ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಮನ್, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೆಂಟೇನರ್, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಲೋಕೋ ಶೆಡ್, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಹುದ್ದೆಗಳು ಸೇರಿವೆ.
10ನೇ ತರಗತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಐಟಿಐ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾದ ದೈಹಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ಜನವರಿ 1, 2026ರಂತೆ 18 ರಿಂದ 33 ವರ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಇರಬೇಕು. ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಸಿ/ಒಬಿಸಿ/ಪಿಎಚ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಯೋಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಡಿಲಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆಯು ಆನ್ಲೈನ್ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ (CBT), ದೈಹಿಕ ದಕ್ಷತೆ ಪರೀಕ್ಷೆ (PET), ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ (DV), ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 18,000 ರೂ. ಆರಂಭಿಕ ವೇತನ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇತರ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಯ ವಿವರಗಳು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆಗಳು, ಆಯ್ಕೆ ವಿಧಾನ, ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ, ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಂತಹ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನ ಆರ್ಆರ್ಬಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿರುವ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.
ಪ್ರಮುಖ ದಿನಾಂಕಗಳು…
* ಅಧಿಸೂಚನೆ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ: ಜನವರಿ 31, 2026.
* ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ: ಜನವರಿ 31, 2026.
* ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: ಮಾರ್ಚ್ 2, 2026.