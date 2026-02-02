JoB: ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಐಟಿ ಎಸ್ಒ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು www.bankofbaroda.bank.in ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಐಟಿ ಎಸ್ಒ ನೇಮಕಾತಿ 2026 ಕ್ಕೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜನವರಿ 30, 2026 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ 2026-27ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮತ್ತು ಆಫೀಸರ್ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಒಟ್ಟು 418 ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ.
ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್- ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಡೆವಲಪರ್ (ಜಾವಾ) - 28, ಮ್ಯಾನೇಜರ್- ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಡೆವಲಪರ್ (ಜಾವಾ) - 27, ಆಫೀಸರ್- ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಡೆವಲಪರ್ (ಜಾವಾ) - 3, ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್- ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಡೆವಲಪರ್ (MERN) - 20, ಮ್ಯಾನೇಜರ್- ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಡೆವಲಪರ್ (MERN) - 34, ಆಫೀಸರ್- ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಡೆವಲಪರ್ (MERN) - 8, ಮ್ಯಾನೇಜರ್- ಕ್ಲೌಡ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ - 24, ಆಫೀಸರ್- ಕ್ಲೌಡ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ - 11, ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್- AI ಎಂಜಿನಿಯರ್ - 12, ಮ್ಯಾನೇಜರ್- AI ಎಂಜಿನಿಯರ್ - 23, ಆಫೀಸರ್- AI ಎಂಜಿನಿಯರ್ - 4, ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್- API ಡೆವಲಪರ್ - 18, ಮ್ಯಾನೇಜರ್- API ಡೆವಲಪರ್ - 16, ಆಫೀಸರ್- API ಡೆವಲಪರ್ - 4, ಮ್ಯಾನೇಜರ್- ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ - 13, ಆಫೀಸರ್- ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ - 7, ಮ್ಯಾನೇಜರ್- ಸರ್ವರ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ (ಲಿನಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯುನಿಕ್ಸ್) - 23, ಆಫೀಸರ್- ಸರ್ವರ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ (ಲಿನಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯುನಿಕ್ಸ್) - 6, ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್- ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ (SQL) - 3, ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್- ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ (ಒರಾಕಲ್) - 13 ಹುದ್ದೆಗಳು.
ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಮ್ಯಾನೇಜರ್-ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ - 16, ಆಫೀಸರ್-ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ - 5, ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್-ಡೇಟಾ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ - 4, ಮ್ಯಾನೇಜರ್-ಡೇಟಾ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ - 9, ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್-ಡೇಟಾ ಎಂಜಿನಿಯರ್ - 5, ಮ್ಯಾನೇಜರ್-ಡೇಟಾ ಎಂಜಿನಿಯರ್ - 8, ಆಫೀಸರ್-ಡೇಟಾ ಎಂಜಿನಿಯರ್ - 3, ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್-ಫಿನಾಕಲ್ ಡೆವಲಪರ್ - 8, ಮ್ಯಾನೇಜರ್-ಫಿನಾಕಲ್ ಡೆವಲಪರ್ - 19, ಆಫೀಸರ್-ಫಿನಾಕಲ್ ಡೆವಲಪರ್ - 5, ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್-ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ - 10, ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್-ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ & ಬ್ಯಾಕಪ್ - 2, ಮ್ಯಾನೇಜರ್-ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ & ಬ್ಯಾಕಪ್ - 6, ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್-ಇಟಿಎಲ್ ಡೆವಲಪರ್ - 3, ಮ್ಯಾನೇಜರ್-ಇಟಿಎಲ್ ಡೆವಲಪರ್ - 2, ಮ್ಯಾನೇಜರ್-ಪೋಸ್ಟ್ಗ್ರೆಎಸ್ಕ್ಯೂಎಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ - 2, ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್-ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೆವಲಪರ್ - 7, ಮ್ಯಾನೇಜರ್-ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೆವಲಪರ್ - 7 ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ.
ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅರ್ಹತಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ನೀವು ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಸಮಯದ ಬಿಇ, ಬಿಟೆಕ್, ಎಂಇ, ಎಂಟೆಕ್ ಅಥವಾ ಎಂಸಿಎ ಪದವಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಕೆಲಸದ ಅನುಭವ ಕಡ್ಡಾಯ. ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ, ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಐಟಿ ಅನುಭವದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ, ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ, ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ, ಕನಿಷ್ಠ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಈ ಅನುಭವವು ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಇರಬೇಕು.
ದರ್ಜೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಸಂಬಳ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇತರ ಭತ್ಯೆಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿ (ಜೆಎಂಜಿ/ಎಸ್-1)- ರೂ. 48,480 ರಿಂದ ರೂ. 85,920, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ (ಎಂಎಂಜಿ/ಎಸ್-2)- ರೂ. 64,820 ರಿಂದ ರೂ. 93,960, ಹಿರಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ (ಎಂಎಂಜಿ/ಎಸ್-3)- ರೂ. 85,920 ರಿಂದ ರೂ. 1,05,280.
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ 'ವೃತ್ತಿ' ವಿಭಾಗವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ, ಐಟಿ ಇಲಾಖೆ ನೇಮಕಾತಿ 2026 ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೋಂದಾಯಿಸಿ. ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ. ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಸಹಿಯಂತಹ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಗಡುವಿನ ಮೊದಲು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ. ಭವಿಷ್ಯದ ಉಲ್ಲೇಖಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಫೆಬ್ರವರಿ 19, 2026. ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಂತರ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಆನ್ಲೈನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಸೈಕೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು. ಆನ್ಲೈನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ತಾರ್ಕಿಕತೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆ, ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಪರ ಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಾದರೆ, ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭ.
