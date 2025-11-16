2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ: ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ..!

ಬರ್ಲಿನ್: ಜರ್ಮನಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣ ವೃತ್ತಿಪರರು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದು ವೇಗವಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯ ತಾಣವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಯುಎಸ್, ಯುಕೆ, ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ದೇಶಗಳು ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅವಕಾಶಗಳಲ್ಲಿ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಜರ್ಮನಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತನ್ನ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ತೆರೆದಿದೆ. ಜರ್ಮನ್ ಫೆಡರಲ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಚೇರಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಆನ್ಲೈನ್ ವೇದಿಕೆ Deutschland.de ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಸಿರು ಇಂಧನದವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಖಾಲಿಯಿವೆ.
ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಬದಲಾವಣೆ:
ಜರ್ಮನಿಯ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಯಾಂತ್ರೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಈ ಬದಲಾವಣೆಯ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಕಂಪನಿಗಳು ದಕ್ಷ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲು ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಅವರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ.ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಗೆ ಗಣನೀಯ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ.
ಐಟಿ ತಜ್ಞರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬೇಡಿಕೆ:
ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿ ಐಟಿ, ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ಗೆ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಆದರೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರ್ಮಿಕರಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಕೊರತೆಯಿದೆ. Deutschland.de ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ 1.49 ಲಕ್ಷ ಐಟಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಜರ್ಮನಿಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಯೋವೃದ್ಧರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರ ಆರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ 35,000 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದು, ದಾದಿಯರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ.
ಜರ್ಮನಿಯ ಸಣ್ಣ ಕಂಪನಿಗಳು ನುರಿತ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ಗಳು, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಗಳು, ಬಡಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಲಂಬರ್ಗಳಂತಹ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳ ಕೊರತೆ ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ಬೇಡಿಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.ಜರ್ಮನಿಯ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವಲಯವು ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದೆ. ಸರಕು ಸಾಗಾಣಿಕೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಬಸ್ಸುಗಳು, ಕಾರುಗಳು, ರೈಲುಗಳು ಮತ್ತು ಹಡಗುಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾವಿರಾರು ಚಾಲಕರ ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿಯಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಚಾಲಕರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯಬಹುದು.ಈ ಅವಕಾಶಗಳಿಗಾಗಿ Deutschland.de ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.