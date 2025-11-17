AIIMS, IB ಮತ್ತು NVS ನಲ್ಲಿ 7,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ! ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ (AIIMS), ಗುಪ್ತಚರ ಬ್ಯೂರೋ (IB) ಮತ್ತು ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಂಘಟನ್ (NVS) ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 7,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಬೃಹತ್ ನೇಮಕಾತಿ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ.
ವೈದ್ಯಕೀಯ, ತಾಂತ್ರಿಕ, ಭದ್ರತಾ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಯುವಜನರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ.ಅರ್ಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
AIIMS CRE-4: 1,300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೋಧಕೇತರ ಹುದ್ದೆಗಳು:
AIIMS ಸಾಮಾನ್ಯ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ (CRE-4)ಗೆ ಹೊಸ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ದೇಶಾದ್ಯಂತದ ವಿವಿಧ AIIMS ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ವಿಭಾಗಗಳ ಬೋಧಕೇತರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ನೇಮಕಾತಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು: 1,300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು
ವರ್ಗ: ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ (ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳು)
ಅರ್ಜಿ ವಿಧಾನ: ಆನ್ಲೈನ್
ಅರ್ಜಿ ಪ್ರಾರಂಭ: ನವೆಂಬರ್ 14, 2024
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.AIIMS CRE ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಮುಖ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
IB ACIO ತಾಂತ್ರಿಕ ನೇಮಕಾತಿ: ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ ನವೆಂಬರ್ 16ಗುಪ್ತಚರ ಬ್ಯೂರೋ (IB) ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ACIO ಗ್ರೇಡ್-II/ಟೆಕ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಯುವಜನರಿಗೆ ಇದು ಮೌಲ್ಯಯುತ ಅವಕಾಶ.
ಹುದ್ದೆ: ACIO ಗ್ರೇಡ್-II/ಟೆಕ್
ಅರ್ಹತೆ: ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್/ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ
ಅರ್ಜಿ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ: ನವೆಂಬರ್ 16, 2025
ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ಕಾಯದೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಎಂದು IB ಸೂಚಿಸಿದೆ.NVS: 5,700ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೋಧಕ ಮತ್ತು ಬೋಧಕೇತರ ಹುದ್ದೆಗಳುನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಂಘಟನ್ (NVS) ದೇಶಾದ್ಯಂತದ ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೋಧಕ ಮತ್ತು ಬೋಧಕೇತರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಬೃಹತ್ ನೇಮಕಾತಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ.
ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು: 5,700ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು
ಹುದ್ದೆಗಳು: PGT, TGT ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಬೋಧಕೇತರ ಹುದ್ದೆಗಳು
ಅರ್ಜಿ ಪ್ರಾರಂಭ: ನವೆಂಬರ್ 15, 2025
ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ: ಡಿಸೆಂಬರ್ 4, 2025
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಯುವಕರು ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು.ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದಿರಿ.